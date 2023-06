Il faro dei ricordi stasera su Rai 1: cast e trama del film del ciclo Destinazione amore con Sam Page

Questa sera su Rai 1 in prima serata, va in onda Il faro dei ricordi con Sam Page: trama e cast del film del ciclo Destinazione amore

Stasera, mercoledì 21 giugno, Rai 1, in prima serata, subito dopo Techetechetè, trasmette Il faro dei ricordi, un film diretto da Rich Newey e scritto da Maria Nation e David Baldacci. Le musiche sono di Anne-Kathrin Dern. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Il faro dei ricordi: Trama

Dopo la morte della moglie Lizzie, Jack decide di portare i figli, Mikki e Tyler, a Channing, un paesino sull'oceano dove Lizzie è cresciuta. Ospitati nella vecchia casa dei nonni in riva al mare, una semplice abitazione su palafitta che Lizzie chiamava "il Castello", Jack decide di dare un significato speciale alla vacanza riattivando e risistemando il vecchio faro abbandonato e appartenente alla loro famiglia da sempre.

Una delle difficoltà maggiori però, sarà riuscire a gestire la figlia quindicenne, Mikki, provata dalla morte della madre e terrorizzata all'idea di perdere anche il padre, che appena un anno prima aveva avuto gravi problemi di salute. L'inaspettata apparizione del fantasma di Lizzie aiuterà Jack a comprendere meglio la figlia e ad innamorarsi di nuovo

Il faro dei ricordi: Curiosità

Il faro dei ricordi è un Film per la Tv del 2021. Il titolo originale è One Summer. Amanda Schull ha interpretato una moglie/fantasma morta in One Tree Hill (2003). Ha interpretato Sara, la moglie di Clay Evans (Robert Buckley) che è morta improvvisamente davanti a lui. Lo ha visitato regolarmente finché il marito non ha finalmente accettato la sua morte.

Il faro mostrato nel film si trova su Bald Head Island, nella Carolina del Nord, ed è noto come Old Baldy. Fu costruito nel 1817 e non funziona più come faro ma è aperto per tour turistici, anche se limitati. Contrariamente alla prospettiva di questo film, il faro si trova a diversi chilometri dall'altra parte dell'acqua rispetto alla casa utilizzata per le riprese del Palazzo.

Il faro dei ricordi: Interpreti e personaggi

Il faro dei ricordi: Trailer e Critica

La pellicola su IMDB ha un punteggio di 7,1.