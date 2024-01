Il Fantasma di Canterville: una clip in anteprima mostra la giovane protagonista in difficoltà

Il 18 gennaio arriverà nelle sale italiane, grazie ad Adler Entertainment, il film animato Il Fantasma di Canterville, di cui potete vedere una clip in anteprima.

Il progetto è tratto da un racconto di Oscar Wilde e nel video si vede quello che accade a una giovane americana che si ritrova alle prese con una presenza pericolosa e a un giovane che la salva e le offre una tazza di té, venendo poi attirata verso un lago dove cade a causa di una visione inquietante.

La trama del film

Il lungometraggio animata Il fantasma di Canterville è diretto da Kim Burdon e Robert Chandler.

Mentre il diciannovesimo secolo lascia il posto al ventesimo secolo e l'invenzione scientifica fa emergere nuovi modi di attraversare e vedere il mondo, una moderna famiglia americana si trasferisce nella loro nuova casa di campagna, Canterville Chase, in Inghilterra, dove scopre che la dimora è infestata da un fantasma. Sir Simon de Canterville abita indisturbato nei terreni di Canterville Chase da oltre trecento anni, ma incontra un degno avversario quando cerca di spaventare, senza riuscirci, i nuovi arrivati, gli Otis. La giovane Virginia, in particolare, gli renderà la vita difficile mentre scopre il passato della residenza, incontrando anche Sir Henry Cheshire, con cui potrebbe nascere un legame profondo.

Le fonti di ispirazione

Il racconto Il Fantasma di Canterville è stato pubblicato nel 1887 da Oscar Wilde, e Kim Burdon e Robert Chandler ne hanno sfruttato la capacità di proporre uno scontro di culture, una storia d'amore e di redenzione, e un'avventura piena di umorismo e risate. I due filmmaker hanno spiegato che si trattava di un materiale perfetto per realizzare un film per famiglie nello stile di Tata McPhee, Peter Pan e La Storia Fantastica, "con scene piene di tensione, eccitazione e azione in grado di attirare l'attenzione di ogni bambino".

Tra le fonti di ispirazione c'è Alice nel paese delle meraviglie di Tim Burton e lo stile di animazione ha seguito con i colori il cambiare delle stagioni.

La sceneggiatura del film è firmata da Keiron Self e Giles New, mentre la colonna sonora è firmata da Eimear Noone e Craig Stuart Garfinkle.