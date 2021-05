Il Fantasma dell'Opera: un nuovo film trasforma la storia in un thriller psicologico

La storia del romanzo Il Fantasma dell'Opera sarà alla base di un nuovo lungometraggio intitolato Phantom, descritto come un thriller psicologico.

Il Fantasma dell'Opera ritornerà sul grande schermo con una nuova versione che offrirà un approccio contemporaneo in stile thriller psicologico della storia. Il romanzo di Gaston Leroux è stato scritto nel 1910 ed è poi stato adattato in un musical di grande successo e in vari film.

Phantom, titolo provvisorio del progetto, sarà un thriller pieno di musica dall'atmosfera simile a Il cigno nero e Misery non deve morire non deve morire, con una storia ambientata nel mondo della musica londinese. Gli elementi legati al rapporto distruttivo e alla storia d'amore oscura al centro dell'opera originale resteranno, tuttavia si darà maggiormente spazio a quelli basati sulla suspense e sull'atmosfera horror.

Scooter Bran e James Shin saranno coinvolti come produttori esecutivi, oltre a coinvolgere nello sviluppo del film numerosi cantautori e produttori musicali per creare le nuove canzoni che verranno usate. La sceneggiatura sarà firmata da Anthony McCarten che ha dichiarato: "L'idea che mi ha attirato è quella di avere la possibilità di aggiornare un racconto vecchio di 110 anni e ritornare alle radici originali all'insegna della tensione e dell'orrore. Sarà una versione contemporanea della storia, avrà delle tematiche contemporanee e avrà una nuova colonna sonora che attirerà alcuni dei più grandi talenti della musica attuale".

Braun è manager di artisti come Justin Bieber, Ariana Grande, J Balvin, Idina Menzel, Demi Lovato, Ashley Graham e Tori Kelly che potrebbero quindi essere coinvolti nel lungometraggio.