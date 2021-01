Il dottor Živago: quando la polizia franchista fece irruzione sul set

Il dottor Živago fu girato in Spagna, su decisione del regista David Lean, durante il regime del generale Francisco Franco; una notte, dopo una lunga giornata di riprese, la polizia franchista fece improvvisamente irruzione sul set a causa di un coro intonato dalle comparse.

Il Dottor Zivago: Omar Sharif e Julie Christie

Il regista, intorno alle 3:00 del mattino, stava filmando la celebre scena in cui la folla intona dei cori marxisti quando, tutto a un tratto, la polizia irruppe sul set pensando che fosse in atto una vera rivoluzione e insistette per restare fino alla fine della sequenza.

Apparentemente le persone che vivevano nelle vicinanze si erano svegliate al suono di canti rivoluzionari e credettero, erroneamente, che Franco fosse stato sconfitto. La polizia ispezionò la folla mentre le comparse cantavano durante scena di protesta e, di conseguenza, in molti si spaventarono e fecero finta di non conoscere il testo della canzone.

Omar Sharif ne Il dottor Zivago

Il Dottor Zivago, tratto dall'omonimo romanzo di Boris Pasternak, fu presentato al 19º Festival di Cannes e vinse cinque Golden Globe e cinque Oscar, tra cui quello musicale grazie al celebre Tema di Lara di Maurice Jarre, che vendette centinaia di migliaia di copie.