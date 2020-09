Il diritto di contare: stasera su Rai1 il film con Janelle Monáe e Mahershala Ali

Il diritto di contare è il film, in onda stasera su Rai1 in prima serata, scelto dalla RAI per tenere compagnia al suo pubblico.

Diretto nel 2016 da Theodore Melfi, e basato sul libro omonimo di Margot Lee Shetterly, racconta la storia vera della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson.

E' il 1961: Katherine Johnson (Taraji P. Henson), genio della matematica, Dorothy Vaughn (Octavia Spencer), aspirante ingegnere e Mary Jackson (Mary Jackson), informatica, vengono assunte alla NASA, dove si lavora per inviare l'uomo nello spazio. Ma le tre donne sono nere e siamo in Virginia, dove vige ancora la discriminazione razziale: uffici, toilette, mense, bus sono rigorosamente separati. Per le tre scienziate afroamericane, catapultate in un mondo di uomini, non sarà facile affermare la loro professionalità. Per farlo, dovranno affrontare con coraggio ingiustizie e disuguaglianze.

Storia di donne, di razzismo ma anche di riscatto sociale, Il diritto di contare ha ricevuto ben tre candidature al Premio Oscar nel 2017, tra cui quella come Miglior film.

Tra gli interpreti anche Kevin Costner, Mahershala Ali e Kirsten Dunst.