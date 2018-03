Il corvo: Sony svela la data della distribuzione del remake con Momoa

Il remake del film Il corvo con protagonista Jason Momoa arriverà nei cinema americani l'11 ottobre 2019. La Sony Pictures ha infatti annunciato le date previste per la distribuzione di alcuni nuovi titoli prodotti dallo studio.

Il lungometraggio con star l'interprete di Aquaman riporterà sul grande schermo la storia già raccontata nel cult del 1994. Momoa avrà la parte di Eric Draven che ritorna dal mondo dei morti assumendo l'identità del Corvo per vendicare l'omicidio della moglie in modo che la sua anima possa finalmente riposare in pace. La nuova versione è stata diretta da Corin Hardy e scritta da Nick Cave.

A Dog's Way Home, invece, debutterà nelle sale l'11 gennaio 2019 e ha come protagonisti Edward James Olmos, Alexandra Shipp, Ashley Judd, Jonah Hauer-King e Wes Studi. Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da W. Bruce Cameron e racconta la storia di Bella, un cane che affronta un epico viaggio di circa 400 miglia per ritornare a casa dopo essere stata separata dal suo padrone Lucas, un aspirante studente di medicina e volontario in un ospedale. Bella, durante la sua avventura, toccherà la vita di molte persone, dando conforto a chiunque incontri. La regia è di Charles Martin Smith e Cameron si è occupato dell'adattamento del suo libro.

Gina Rodriguez e Matt Lauria saranno infine i protagonisti di Miss Bala, distribuito negli Stati Uniti il 25 gennaio 2019. Il film è un remake del lungometraggio del 2011 e racconta la storia di una concorrente di concorsi di bellezza che viene costretta a lavorare per un boss criminale dopo aver assistito a un omicidio. Gina avrà la parte di Gloria Meyer, al centro di un gioco pericoloso che vede coinvolti la CIA, la DEA e un carismatico giovane boss chiamato Lino. La regia è di Catherine Hardwicke e la sceneggiatura è firmata da Gareth Dunnet-Alcocer.