Il conte di Montecristo stasera su Canale 5: il cast, la trama, da quante puntate è composta la miniserie

Stasera su Canale 5, in prima serata, prende il via Il conte di Montecristo, nuova trasposizione del romanzo di Alexandre Dumas. Uscito in Francia durante la scorsa estate, e risultato uno dei maggiori incassi della stagione cinematografica, il film diretto da Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière è stato suddiviso in più parti al suo arrivo in Italia.

Per quante serate ci farà compagnia Il conte di Montecristo

Come si diceva, Mediaset ha trasformato il film francese in una miniserie. Le due puntate totali andranno in onda stasera, giovedì 26 dicembre, e domani, venerdì 27 dicembre, sempre in prima serata su Canale 5.

Il conte di Montecristo sarà visibile anche in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand.

La trama della prima puntata, giovedì 26 dicembre

Edmond Dantés è un giovane marinaio appena tornato da una missione a bordo di una nave. Vorrebbe sposare la fidanzata Mercédès de Moncerf e confida i suoi desideri pià profondi al cugino di lei, Fernand de Moncerf, ignorando però che anche l'amico vorrebbe chiederle la mano.

Con una falsa accusa, Fernand riesce a far incarcerare Edmond, poi rinchiuso nel castello d'If, isola-fortezza al largo di Marsiglia.

Mentre il tempo inesorabile scorre, Edmond pensa al suicidio con sempre maggiore insistenza, e decide di lasciarsi morire di fame. Un giorno, però, l'uomo sente scavare sotto i suoi piedi: con grande sorpresa, nella sua cella sbuca l'Abate Faria. Il compagno di prigionia confessa a Dantés di scavare ormai da molti anni un tunnel per evadere.

Diventati amici, i due cominciano a progettare insieme un nuovo piano di fuga. Edmond viene anche a conoscenza di un importante tesoro, nascosto sull'isola di Montecristo, appartenuto alla famiglia Spada.

L'ex marinaio sarebbe portato a non credere al racconto dell'amico, ma un documento riguardante il tesoro stesso lo convince del contrario.

Il cast

Nel cast, oltre alla presenza del protagonista Pierre Niney, di particolare rilievo la partecipazione di Pierfrancesco Favino, chiamato a interpretare l'Abate Faria, prete, letterato, poliglotta, dedito alle scienze, arrestato e rinchiuso nel Castello d'If. Scavando una galleria, l'abate finisce nella cella dove è segregato Dantès, ormai 36enne, cui insegnerà latino e greco, e svelerà il nascondiglio del tesoro dei suoi avi: due milioni di scudi romani, celati sull'isola di Montecristo, non lontano dall'Elba.

Insieme a loro nel cast anche Bastien Bouillon (Fernand de Morcerf) e Anaïs Demoustier (Mercédès de Morcerf).