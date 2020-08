Il Concorso di Philippa Lowthorpe con Keira Knightley in anteprima al BIF&ST 2020

BiM Distribuzione è lieta di annunciare che Il concorso (tit. orig. Misbehaviour), film di Philippa Lowthorpe con Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw e Jessie Buckley, sarà proiettato in anteprima all'11a edizione del Bif&st-Bari International Film Festival (22-30 agosto 2020). Il film racconta di come la prima Miss Mondo di colore e il Movimento di Liberazione delle Donne britannico abbiano condiviso un momento decisivo delle loro storie. Il concorso arriverà in sala prossimamente con BiM Distribuzione.

Questa la sinossi de Il concorso: Nel 1970, a Londra, ebbe luogo il concorso di Miss Mondo, presentato tra gli altri dal leggendario attore comico Bob Hope. All'epoca, la selezione di Miss Mondo era il programma televisivo più seguito al mondo, con oltre cento milioni di spettatori. Sostenendo che i concorsi di bellezza fossero degradanti per le donne, il neonato Movimento di Liberazione delle Donne britannico divenne famoso da un giorno all'altro facendo irruzione sul palcoscenico e interrompendo la diretta in mondovisione della gara. Ma non fu l'unico scandalo della serata: quando il collegamento della trasmissione fu ripristinato, a conquistarsi il titolo non fu la contendente svedese favorita, bensì Miss Grenada, la prima donna nera ad essere incoronata Miss Mondo. Nel giro di poche ore, il pubblico televisivo del globo terrestre aveva assistito allo spodestamento del patriarcato dalla ribalta e al sovvertimento dell'ideale occidentale di bellezza femminile.