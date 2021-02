Il commissario Ricciardi, stasera su Rai1 la terza puntata: le anticipazioni

Il commissario Ricciardi, i suoi fantasmi e Lino Guanciale tornano a far compagnia al pubblico stasera su Rai1 a partire dalle 21:25.

Riprende dunque, dopo una settimana, il viaggio a ritroso nel tempo in una Napoli degli anni Trenta, teatro di crimini efferati e assassini difficili da assicurare alla giustizia, ma anche territorio d'azione di Luigi Alfredo Ricciardi, giovane e integerrimo commissario della Regia Questura nel capoluogo campano, protagonista dei romanzi di Maurizio de Giovanni.

Le anticipazioni della terza puntata, intitolata Il posto di ognuno, mettono al centro della scena l'amore.

Mentre Ricciardi ed Enrica sembrano finalmente avvicinarsi, la duchessa di Camparino, donna bella quanto chiacchierata in città, viene trovata morta. Tante le piste che conducono all'assassino. Nel frattempo, Livia torna e si stabilisce a Napoli, decisa a conquistare il cuore di Ricciardi...

Nel cast, oltre al protagonista, anche Antonio Milo, nel ruolo del brigadiere Maione, amico e uomo fidato di Ricciardi; Enrico Ianniello in quello dell'anatomopatologo Bruno Modo; Serena Iansiti nei panni Livia, una ricca e bellissima ex cantante lirica determinata a conquistare il cuore del commissario e Maria Vera Ratti in quelli di Enrica, la dolce e timida vicina di casa di Ricciardi, una bellezza non appariscente ma intrigante per l'introverso poliziotto.

E ancora, Mario Pirrello è l'ambizioso e arrivista vicequestore Garzo; Nunzia Schiano interpreta Rosa, l'anziana tata che si occupa di Ricciardi come un figlio; Fabrizia Sacchi veste i panni di Lucia, la moglie del brigadiere Maione; Adriano Falivene quelli di Bambinella, confidente di Maione, Marco Palvetti è Falco e Peppe Servillo è Don Pierino.

Il Commissario Ricciardi è una coproduzione Rai Fiction-Clemart srl, prodotta da Massimo Martino e Gabriella Buontempo, per la regia di Alessandro D'Alatri e sceneggiature firmate dallo stesso scrittore napoletano Maurizio de Giovanni insieme a Salvatore Basile, Viola Rispoli e Doriana Leondeff.