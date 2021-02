Il commissario Ricciardi: le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Rai1

Lino Guanciale torna protagonista stasera su Rai1, alle 21:25, nella serie tv Il commissario Ricciardi, che terrà compagnia al pubblico ancora per 5 prime serate.

Un viaggio a ritroso nel tempo in una Napoli degli anni Trenta, teatro di crimini efferati e assassini difficili da assicurare alla giustizia, ma anche territorio d'azione di Luigi Alfredo Ricciardi, giovane e integerrimo commissario della Regia Questura nel capoluogo campano, protagonista dei romanzi di Maurizio de Giovanni.

Le anticipazioni della seconda puntata, intitolata La condanna del sangue, cominciano a spiegare che succeda, nel mondo di Ricciardi, a giocare con le illusioni e a cancellare i sogni. Carmela Calise, cartomante-usuraia, inventa il futuro e lo sbriciola tra le dita. Mentre la città di Napoli si apre alla primavera, nel solito trionfo di profumi e canzoni, il più tenero degli amori diventa la peggiore delle condanne e spegne nel sangue anche il ricordo di un'antica passione. E proprio l'indagine sulla morte della cartomante porta al primo incontro tra Ricciardi ed Enrica.

Nel cast, oltre al protagonista, anche Antonio Milo, nel ruolo del brigadiere Maione, amico e uomo fidato di Ricciardi; Enrico Ianniello in quello dell'anatomopatologo Bruno Modo; Serena Iansiti nei panni Livia, una ricca e bellissima ex cantante lirica determinata a conquistare il cuore del commissario e Maria Vera Ratti in quelli di Enrica, la dolce e timida vicina di casa di Ricciardi, una bellezza non appariscente ma intrigante per l'introverso poliziotto.

E ancora, Mario Pirrello è l'ambizioso e arrivista vicequestore Garzo; Nunzia Schiano interpreta Rosa, l'anziana tata che si occupa di Ricciardi come un figlio; Fabrizia Sacchi veste i panni di Lucia, la moglie del brigadiere Maione; Adriano Falivene quelli di Bambinella, confidente di Maione, Marco Palvetti è Falco e Peppe Servillo è Don Pierino.

Il Commissario Ricciardi è una coproduzione Rai Fiction-Clemart srl, prodotta da Massimo Martino e Gabriella Buontempo, per la regia di Alessandro D'Alatri e sceneggiature firmate dallo stesso scrittore napoletano Maurizio de Giovanni insieme a Salvatore Basile, Viola Rispoli e Doriana Leondeff.