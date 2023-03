Il commissario Ricciardi 2, stasera la prima puntata su Rai 1: trama, cast e personaggi

Il commissario Ricciardi 2 torna stasera su Rai 1 in prima serata con la nuova stagione della serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Lino Guanciale torna a vestire i panni del tormentato protagonista. Nella puntata in onda oggi 6 marzo il commissario indaga sull'omicidio di un uomo al Bancolotto.

In questa nuova stagione Gianpaolo Tescari sostituisce Alessandro D'Alatri alla regia. Manfred von Brauchitsch sarà interpretato da Christoph Hülse che prende il posto di Martin Gruber. Il commissario Ricciardi 2 ci farà compagnia per quattro serate.

Trama della prima puntata - Febbre

C'è un morto al Bancolotto di vicolo della Speranzella: a Gaspare 'O Cecato - l'assistito capace di ottenere dai defunti consigli sui numeri da giocare - è stato sfondato un occhio. Le indagini del Commissario Ricciardi, ancora scosso dalla perdita della tata Rosa, si concentrano sin da subito sul conte Palmieri e sulla moglie Bianca: la donna più bella di Napoli, a detta dei più. Ma a turbare il cuore e il sonno di Ricciardi è ancora Enrica, corteggiata dichiaratamente dal maggiore tedesco Manfred von Brauchitsch, incontrato a Ischia.

Cast e Personaggi della seconda stagione de Il commissario Ricciardi

Lino Guanciale è il Commissario Luigi Alfredo Ricciardi

Cilentano, Luigi Alfredo Ricciardi è un commissario di Polizia nella Napoli degli Anni 30. Ha una capacità investigativa fuori dal comune, basata sulla comprensione delle vite e delle passioni umane e su una profonda empatia. La sua strana dote (che nessuno conosce e che chiama "Il fatto") consiste nel vedere l'ultimo istante delle vittime di morte violenta e ascoltare il loro ultimo pensiero. Vive una vita solitaria, accudito dalla vecchia tata, Rosa, che lo ama come se fosse un figlio.

Antonio Milo è il Brigadiere Raffaele Maione

Il Brigadiere è l'ombra fidata di Ricciardi. Alto, grosso, un po' goffo, è un uomo dal cuore d'oro e dalla battuta sagace. I due uomini sono legati dalla morte del figlio primogenito, Luca, agente di polizia ucciso in servizio. Una perdita dolorosissima che ha portato il silenzio nella famiglia Maione, perché sua moglie Lucia da quel giorno ha smesso di sorridere. Maione è legato a Ricciardi per ammirazione e per devozione: proprio il Commissario, infatti scovò i colpevoli della morte del figlio e gli rivelò che Luca lo amava tanto da dedicargli il suo ultimo pensiero.

Enrico Ianniello è il Dottor Bruno Modo

Il medico è fervido antifascista dai modi cinici, ironici e schietti. È amico fidato di Ricciardi, che stima profondamente, anche se non capisce per quale motivo conduca una vita così appartata. Amante del vino e delle belle donne, non disdegna di frequentare i bordelli napoletani e non riesce non riesce a tenersi le sue battute ironiche nei confronti di Mussolini, suscitando la preoccupazione di Ricciardi. In qualità di anatomopatologo, nel corso delle indagini è un valido e fidato alleato del commissario, che ammira l'umanità e il profondo rispetto con il medico cui "studia" i morti.

Maria Vera Ratti è Enrica Colombo

La giovane, una bellezza non appariscente e timida, la giovane donna abita nel palazzo di fronte a quello di Ricciardi. Si innamora del Commissario, anche se lo vede solo attraverso la finestra del suo appartamento. Con silenzioso pudore, attende la prima mossa dell'uomo e, intanto, gli è fedele, come gli fosse promessa. Enrica sa che Ricciardi la ama, anche se non capisce per quale motivo non si faccia avanti. Il suo confidente e alleato è suo padre, l'unico ad aver intuito l'amore silenzioso che la lega al misterioso dirimpettaio.

Serena Iansiti è Livia Lucani

Bellissima, affascinante soprano ritiratasi dalle scene, Livia si traferisce a Napoli dopo aver conosciuto Ricciardi in occasione dell'indagine condotta dal commissario sull'omicidio di suo marito, il celebre tenore Arnaldo Vezzi. Livia vuole conquistare Ricciardi ad ogni costo ed è sicura di riuscirci per via della sua bellezza travolgente e del suo carattere volitivo. Ben inserita nel jet set romano, vanta amicizie potenti tra gli esponenti del regime fascista: è una donna abituata a ottenere tutto, ma nasconde una profonda fragilità.

Fiorenza D'Antonio è Bianca Palmieri di Roccaspina

A Napoli è nota come la donna più bella della città. È sposata con il conte Romualdo Palmieri - un uomo rovinato dal gioco e dai debiti - ma il loro amore si è spento da tempo. Bianca incontra Ricciardi e ne rimane affascinata, entrando con lui in una sintonia emotiva che li spinge a fidarsi uno dell'altra. È corteggiata dal duca di Marangolo, un uomo molto più grande di lei, disposto a mettere da parte i suoi sentimenti pur di vederla felice.

Adriano Falivene è Bambinella

"Femminiello" napoletano, è confidente fisso del brigadiere Maione che, per averlo "graziato" durante una retata, lo consulta all'occorrenza durante le indagini. Bambinella sa sempre tutto di tutti e, con la sua parlantina, è una miniera di informazioni.

Christoph Hülsen è Manfred von Brauchitsch

Maggiore dell'esercito nazista, ha conosciuto Enrica durante un viaggio a Ischia. Per amore della ragazza chiede il trasferimento a Napoli, dove dovrà svolgere una missione di spionaggio per conto del suo Paese.

Mario Pirrello è Angelo Garzo

È il diretto superiore di Ricciardi. Arrivista e devoto al regime, sopporta a stento l'incorruttibilità del commissario quando indaga su personaggi dell'alta società, che lo stesso Garzo teme e ossequia nel tentativo di fare carriera. Allo stesso tempo, Garzo si appropria dei successi del commissario per mettersi in vista con le autorità.

Veronica D'Elia è Nelide

È la nipote di Rosa, richiamata da Fortino poco prima della morte dell'amata tata di Ricciardi per sostituirla nella gestione della casa. Si esprime spesso coi proverbi della tradizione popolare, dimostrando un'antica saggezza nonostante la giovanissima età. Trova conforto nei consigli di zia Rosa, che ha formato la sua coscienza. Proprio il ricordo di Rosa aiuterà Nelide a capire di più Ricciardi e il suo legame con Enrica, ma anche ad accettare un sentimento tutto nuovo: l'attrazione verso il fruttivendolo Sarracino.

Il commissario Ricciardi va in onda stasera su Rai 1 alle 21:25. La serie si potrà seguire in live streaming su RaiPlay dove sono disponibili gli episodi della prima stagione