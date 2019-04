Il commissario Montalbano: Una faccenda delicata stasera su Rai1 in replica

Quinto appuntamento con il ciclo di repliche de Il Commissario Montalbano: stasera su Rai1 alle 21:25 andrà in onda l'episodio Una faccenda delicata.

Il commissario Montalbano torna, stasera su Rai1 alle 21:25, con l'episodio Una faccenda delicata, quinto appuntamento con le repliche primaverili dell'amatissimo commissario di Vigata, nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti.

La trama di Una faccenda delicata ci porta inizialmente lontani dalla Sicilia: Salvo (Luca Zingaretti) è con Livia (Sonia Bergamasco) a Genova, quando riceve una chiamata. A Vigata c'è stato un omicidio e deve tornare subito al commissariato. Una volta nella sua Sicilia, Salvo apprende che è stata uccisa una prostituta, Maria Castellino, un personaggio piuttosto singolare: ancora in piena attività alla soglia dei settant'anni, felicemente sposata, e benvoluta da tutti per la sua gentilezza e generosità. Tra le false piste di Augello e gli altri casi che gli si presentano, il commissario scoprirà i risvolti sempre più ambigui e inquietanti della vita di Maria.

Una faccenda delicata è diretta, come tutte le altre puntate, da Alberto Sironi. L'episodio fa parte dei più belli del passato che Rai1 ha scelto per fare compagnia al pubblico della rete con le repliche, fino a mercoledì 22 maggio, sempre in prima serata.

Dove vederlo: Una faccenda delicata sarà trasmesso su Rai1 dalle 21:25. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere Una faccenda delicata nella sezione dedicata sempre sul sito RaiPlay.