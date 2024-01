Il commissario Montalbano stasera su Rai 1 insieme a Belen: trama e cast de Il campo del vasaio

Nuova replica, stasera su Rai 1 alle 21:25, in compagnia de Il commissario Montalbano, che torna in TV con un'ospite d'eccezione. Belen Rodriguez è infatti la femme fatale al centro de Il campo del vasaio, episodio andato originariamente in onda nel 2011, all'interno dell'ottava stagione. É tratto dai romanzi di Andrea Camilleri Il campo del vasaio e Il ladro di merendine.

La trama de Il campo del vasaio

Montalbano trova il questore Bonetti-Alderighi davanti alla sua porta: piange e chiede aiuto. Gli dice che durante la notte Totò Riina è stato eletto presidente del Consiglio e vuole che lui sia il suo ministro degli interni. Il questore estrae la pistola e minaccia di sparargli, ma irrompe Catarella, armato, che intima a Salvo di non accettare, altrimenti sarà costretto a ucciderlo. Montalbano non ha il tempo di scegliere perchè entrambi gli sparano.

Nella realtà i colpi di pistola sono le persiane che sbattono e che l'hanno svegliato... Perchè Salvo Montalbano ha solo fatto un incubo.

Poco dopo però qualcuno bussa davvero alla sua porta, ed è Catarella. Perchè hanno trovato un cadavere, che è stato fatto a pezzi e gettato nel fango. Difficile risalire alla sua identità, nonostante l'indomani in commissariato arrivi la bella Dolores a denunciare la scomparsa del marito. Ma è qui che per Montalbano il tutto si complica: la donna è l'amante del momento di Mimì Augello, e questo spiega l'intrattabilità del collega negli ultimi tempi.

Come se non bastasse il marito scomparso, Giovanni Alfano, è parente della famiglia mafiosa dei Sinagra.

Il cast

La puntata è stata diretta da Alberto Sironi. Nel cast ritroveremo i volti familiari di Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, con la gentile partecipazione di Belen Rodriguez.