Il commissario Montalbano: trama e cast di Par Condicio, stasera su Rai1 in replica

Squadra che vince non si cambia, e Il commissario Montalbano di solito è uno che vince sempre. Così anche stasera su Rai1 in prima serata, con l'episodio Par Condicio, la creatura di Andrea Camilleri dovrà cercare di ripetere i risultati di lunedì scorso, quando, in replica (l'ennesima), ha battuto il Grande Fratello di Canale 5 con quasi un milione di spettatori in più.

La trama

Par Condicio, episodio della quinta stagione, andato in onda per la prima volta nel 2005, è tratto da due racconti, l'omonimo Par condicio, contenuto nella raccolta Un mese con Montalbano, e Catarella risolve un caso, contenuto ne Gli arancini di Montalbano. Una telefonata sveglia di soprassalto Salvo Montalbano all'alba: in una cava di pietra è stato ritrovato il corpo senza vita di un mafioso. Questo può apparentemente voler dire solo una cosa: la guerra tra i clan di zona, i Sinagra e i Cuffaro, è ricominciata. Il cadavere infatti è quello di Angelo Bonpensiero, braccio destro del boss Lillino Cuffaro, nonchè marito di sua figlia Mariuccia. Per soddisfare la par condicio mafiosa, viene ucciso il nipote di don Balduccio Sinagra. Montalbano però vuole vederci chiaro: qualcosa gli dice che il delitto della cava non è di matrice mafiosa ma potrebbe avere a che fare con panni sporchi di famiglia. Il PM vuole però mettere fine alla faida, ecco perchè toglie il caso a Salvo. Che si trova subito catapultato in un altro mistero: a Vigata è scomparsa nel nulla Eva, una ragazza ucraina che lavora come badante. Catarella suggerisce al commissario che potrebbero essere in presenza di un maniaco, e che il rapimento di Eva sia solo l'ultimo di una serie. La scomparsa della badante e l'omicidio di Bonpensiero non sembrano avere collegamenti, almeno fino a quando Montalbano e il suo team comprendono un insospettabile legame.

Il cast

Anche in Par Condicio ritorna il cast storico della serie composto da Luca Zingaretti (Salvo Montalbano), Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (l'ispettore Fazio), Angelo Russo (Catarella), Katharina Böhm (Livia, è stata lei a interpretarla fino alla stagione 8), Marcello Perracchio (il dott. Pasquano), Giovanni Visentin (il PM Tommaseo). Nell'episodio ci sono anche Cinzia Maccagnano nei panni di Mariuccia Cuffaro, Alexandra Dinu in quelli di Eva Ljubin e Ciccino Sineri come don Balduccio Sinagra.