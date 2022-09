Il commissario Montalbano: La voce del violino torna stasera su Rai1 in versione restaurata

Il commissario Montalbano torna in TV anche in questo mercoledì 21 settembre: stasera su Rai1 in prima serata andrà in onda La voce del violino, il secondo episodio della serie, andato originariamente in onda nel 1999, e riproposto in versione restaurata in 4K, per una nitidezza massima dell'immagine, disponibile anche sul canale Rai4K.

La trama

Una gallina attraversa la strada e l'auto del Commissario Montalbano (Luca Zingaretti), guidata dall'agente Gallo (Francesco Stella), finisce contro un'auto parcheggiata, sulla via tra Vigata e Fela. Pessima prova d'autista per Gallo ma un ottimo motivo, per Montalbano, per spingersi a piedi un po' più in là, in quella villa isolata nella campagna.

In giardino, riverso su un tavolo, si presenta alla loro vista il corpo nudo di una donna. Si tratta di Michela Licalzi (Alessia Merz), trasferitasi da Bologna, uccisa, soffocata, con una corda di violino. Forse lo stesso strumento, assai prezioso, che la vittima aveva in casa? Sarà Anna Tropeano, amica della vittima, ad aiutare il Commissario e a svelare il mistero...