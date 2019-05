Il commissario Montalbano: La piramide di fango stasera su Rai1 in replica

Undicesimo appuntamento con il ciclo di repliche de Il Commissario Montalbano: stasera su Rai1 alle 21:25 andrà in onda l'episodio La piramide di fango.

Il commissario Montalbano torna, stasera su Rai1 alle 21:25, con l'episodio La piramide di fango, undicesimo appuntamento con le repliche primaverili dell'amatissimo commissario di Vigata, nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti.

La trama de La piramide di fango vede il nostro commissario Montalbano (Luca Zingaretti) alle prese con il cadavere di un uomo, ucciso con un colpo di arma da fuoco. Si tratta di Gerlando Nicotra, contabile dell'impresa edile che gestisce il cantiere dove è morto. Numerosi indizi convincono ben presto Montalbano del legame di questo caso col tentato omicidio di un muratore, Saverio Piscopo. Malgrado i tentativi di depistaggio, il commissario, riuscirà a smascherare falsi testimoni, false prove, false confessioni, sino a far crollare quella "piramide di fango" fatta di sangue, corruzione e malaffare.

La piramide di fango è diretta, come tutte le altre puntate, da Alberto Sironi. L'episodio fa parte dei più belli del passato che Rai1 ha scelto per fare compagnia al pubblico della rete con le repliche, sempre in prima serata.

Dove vederlo: La piramide di fango sarà trasmesso su Rai1 dalle 21:25. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere La piramide di fango nella sezione dedicata sempre sul sito RaiPlay.