Il commissario Montalbano: Il ladro di merendine torna stasera su Rai1 in versione restaurata

Il commissario Montalbano torna in TV stasera su Rai1 con il primo episodio della serie, Il ladro di merendine, eccezionalmente in versione restaurata.

Il commissario Montalbano torna in TV, stasera su Rai1 alle 21:25, e lo fa con il primo episodio della sua storia, Il ladro di merendine, trasmesso originariamente il 6 maggio 1999, quando la RAI, per testare un prodotto nuovo di zecca, aveva preferito mandarlo in onda sul secondo canale.

Primo di una serie di appuntamenti, Il ladro di merendine viene proposto stasera in versione restaurata, disponibile anche sul canale Rai4K.

Vigàta è una cittadina tranquilla quando viene scossa da due fatti di sangue. La morte di un marinaio tunisino e il cadavere di un uomo d'affari accoltellato in un ascensore scatenano il commissario Montalbano (Luca Zingaretti), pronto a indagare.

Esiste o no un collegamento tra la morte di un tunisino, imbarcato sul motopeschereccio Santopadre, e quella del commerciante Aurelio Lapecora, accoltellato a Vigàta dentro un ascensore? Montalbano lo ritiene subito plausibile, e non tanto perché la vedova di Lapecora è certa che a uccidere suo marito sia stata la sua amante Karima (Afef Jnifen), anche lei tunisina, quanto piuttosto per la testimonianza della signorina Vasile Cozzo, una vecchia maestra che solitamente non passa il tempo a occuparsi degli affari degli altri, ma questa volta ha da dire qualcosa che si rivelerà di estrema importanza per le indagini.