Il commissario Montalbano, trama e cast de Il giro di boa, stasera su Rai1 in replica

Il commissario Montalbano torna ancora una volta in replica, che se ne sentisse la mancanza o no. Stasera su Rai1 alle 21:25 andrà in onda l'episodio Il giro di boa, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, andato in onda nel 2005. Dopo aver concluso le repliche dedicate allo spinoff sul giovane commissario di Vigata, la RAI contrappone così la certezza degli ascolti della serie madre al Grande Fratello di Canale 5, già in una certa difficoltà. Da lunedì prossimo, invece, tocca alle puntate inedite di Imma Tataranni.

La trama

Scosso dai fatti del G8 di Genova, Salvo Montalbano medita di lasciare addirittura la polizia. Spera di chiarirsi le idee con la consueta nuotata mattutina, che questa volta, però, complica solo la situazione: il commissario trova infatti il cadavere galleggiante di un certo Ernesto Errera, latitante calabrese. Nel frattempo, al porto di Vigata, avviene lo sbarco di un gruppo di immigrati extracomunitari. Fra questi, il commissario nota un bimbo dall'aria impaurita che lo guarda implorante. Lo affida personalmente a una donna che crede sua madre, ma nota che il piccolo continua a essere agitato. Qualche giorno dopo Montalbano viene a sapere che il bimbo ha tentato la fuga ed è morto investito da un'auto. La reazione del commissario è feroce, al punto da mettere a repentaglio la propria vita. Mentre continua l'indagine sul cadavere ritrovato in mare, Salvo capisce che le due morti sono collegate.

Il cast

La puntata è stata diretta da Alberto Sironi, come tutte quelle anteriori alla sua scomparsa, nell'agosto del 2019. Nel cast ritroveremo i volti familiari di Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta e Angelo Russo.