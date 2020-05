Il commissario Montalbano: Il campo del vasaio stasera su Rai1 in replica

Torna stasera su Rai1 alle 21:25 Il commissario Montalbano con l'episodio Il campo del vasaio, andato originariamente in onda nel 2011, con una guest star d'eccezione: Belen Rodriguez

Il commissario Montalbano torna stasera su Rai1 alle 21:25, con l'episodio Il campo del vasaio in replica. Andato in onda per la prima volta nel 2011, il film TV si avvale di una guest star d'eccezione: Belen Rodriguez.

Ritroveremo il commissario più amato della tv, alle prese con un omicidio che sembra richiamare antichi rituali mafiosi. Salvo Montalbano però sarà anche impegnato a risolvere un grosso problema al suo commissariato. L'amico Mimì Augello è intrattabile, spesso aggressivo e ingiusto con i sottoposti. Per il commissario si prospetta così una situazione più complicata del solito in cui l'amicizia con il fidato Mimì giocherà un ruolo molto importante.

La puntata è stata diretta da Alberto Sironi. Nel cast ritroveremo i volti familiari di Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo e Sonia Bergamasco, con la gentile partecipazione di Belen Rodriguez.