Il commissario Montalbano: Come voleva la prassi stasera su Rai1 in replica

Quarto appuntamento con il ciclo di repliche de Il Commissario Montalbano: stasera su Rai1 alle 21:25 andrà in onda l'episodio Come voleva la prassi.

Il commissario Montalbano torna, stasera su Rai1 alle 21:25, con l'episodio Come voleva la prassi, quarto appuntamento con le repliche primaverili dell'amatissimo commissario di Vigata, nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti.

La trama di Come voleva la prassi porterà Montalbano a indagare su un nuovo caso di omicidio: il cadavere di una bella ragazza viene ritrovato nell'androne di un palazzo, avvolto in un accappatoio intriso di sangue. Nessuno sembra conoscere quella donna ma Montalbano la lega immediatamente al traffico di prostitute dell'Est gestito dal clan dei Cuffaro. Ed è proprio a loro che si rivolge nel tentativo di identificare la vittima e ricostruire il caso. La storia però comincia a prendere una brutta piega e il commissario lo capisce quando è lui stesso a rischiare la vita in un attentato. Viene fuori, però, un video fatto da un condomino con il cellulare, grazie al quale si scopre che al festino in cui la giovane ha perso la vita erano presenti diversi politici e notabili del posto. Parallelamente Salvo fa anche la conoscenza di un vecchio giudice in pensione che continua però a revisione tutti i vecchi casi, per accertarsi che alla risoluzione non l'abbiano mai spinto motivi personali.

Come voleva la prassi è diretta, come tutte le altre puntate, da Alberto Sironi. L'episodio fa parte dei più belli del passato che Rai1 ha scelto per fare compagnia al pubblico della rete con le repliche, fino a mercoledì 22 maggio, sempre in prima serata.

Dove vederlo: Come voleva la prassi sarà trasmesso su Rai1 dalle 21:25. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere Amore nella sezione dedicata sempre sul sito RaiPlay.