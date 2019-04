Il commissario Montalbano: Amore stasera su Rai1 in replica

Terzo appuntamento con il ciclo di repliche de Il Commissario Montalbano: stasera su Rai1 alle 21:25 andrà in onda l'episodio Amore.

Il commissario Montalbano torna, stasera su Rai1 alle 21:25, con l'episodio Amore, terzo appuntamento con le repliche primaverili dell'amatissimo commissario di Vigata, nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti.

La trama di Amore metterà a durissima prova le capacità di Montalbano (Luca Zingaretti), alle prese con temi a lui poco congeniali. Michela Prestia è una bellissima ragazza con un passato drammatico; respinta ingiustamente dalla famiglia, ha incontrato solo uomini che l'hanno umiliata e sfruttata, conducendola a diventare una prostituta. Col tempo però è riuscita a rifarsi una vita e ha trovato l'amore di un uomo che la ama in modo totale e incondizionato. Ma proprio ora, Michela misteriosamente scompare. I più pensano semplicemente che sia scappata con un altro. Montalbano, pur non essendo a proprio agio con le faccende d'amore, capisce presto che a Michela deve essere successo qualcosa di grave. A risolvere questo mistero, frutto di un amore folle, impossibile e tragico, lo aiuta l'incontro con due anziani attori di teatro...

Amore è tratto dalle raccolte di racconti Un mese con Montalbano (edita da Sellerio) e Gli arancini di Montalbano (edita da Mondadori). La puntata, scritta da Andrea Camilleri, Francesco Bruni, Salvatore De Mola e Leonardo Marini, è diretta, come tutte le altre, da Alberto Sironi. Amore fa parte degli episodi più belli del passato che Rai1 ha scelto per fare compagnia al pubblico della rete con le repliche, fino a mercoledì 22 maggio, sempre in prima serata.

Dove vederlo: Amore sarà trasmesso in diretta su Rai1 dalle 21:25. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere Amore nella sezione dedicata sempre sul sito RaiPlay.