Il commissario Montalbano 2020, il primo dei nuovi episodi al cinema: le date di uscita

Il commissario Montalbano 2020 arriverà anche al cinema, con un evento speciale di cui si conoscono le date di uscita: il 24, 25 e 26 febbraio il primo dei nuovi episodi con protagonista Salvo Montalbano verrà proiettato su uno schermo mai stato così grande per lui.

La prima puntata della nuova stagione si intitola Salvo amato, Livia mia e porterà non solo per la prima volta il commissario di Vigata al cinema, ma avrà anche la doppia firma alla regia di Alberto Sironi e Luca Zingaretti. Interpretato da Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco, l'episodio arriverà al cinema solo il 24, 25, 26 febbraio (elenco sale sarà disponibile a breve sul sito di Nexo Digital) in un evento speciale, e prossimamente sarà in onda su Rai1, il 9 marzo (salvo variazioni nei palinsesti).

In questo nuovo episodio, il brutale omicidio di Agata Cosentino, il cui cadavere viene ritrovato in un corridoio dell'archivio comunale, non può lasciare indifferente Montalbano. Perché la vittima era una cara amica di Livia, una ragazza timida e riservata, che concedeva la sua amicizia e il suo amore a poche persone. E su quelle si concentra l'indagine di Montalbano, perché gli è presto chiaro che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino. Si tratta forse una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma da subito questa ipotesi non convince Montalbano, che inizia la sua indagine partendo proprio dalle conoscenze della vittima.

Salvo amato, Livia mia, il primo episodio della nuova stagione de Il Commissario Montalbano, una produzione Palomar con la partecipazione di Rai Fiction, sarà distribuito nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY e MYmovies.it.