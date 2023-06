Il colore della libertà stasera su Rai 3, cast e trama del film con Lucas Till tratto da una storia vera

Stasera 23 giugno Rai 3 manda in onda Il colore della libertà: Trama e cast del film con Lucas Till tratto da una storia vera

Stasera, 23 giugno, in prima serata su Rai 3, va in onda Il colore della libertà, un film del ciclo 'XX Secolo', che propone film italiani e stranieri in prima visione, che raccontano personaggi e fatti reali, eventi piccoli e grandi, accaduti nel corso del '900. La pellicola è diretta da Barry Alexander Brown. La sceneggiatura è dello stesso regista e di Bob Zellner. Le musiche sono di Steven Argila. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Il colore della libertà: Trama

Il film è ambientato nell'Alabama del 1961: qui, Bob prende coscienza dei diritti negati alla comunità afroamericana e deve scegliere da che parte stare. Ispirato dalle parole di Martin Luther King, da Rosa Park e dagli studenti di una scuola superiore locale che marciano per protestare contro l'omicidio del contadino di colore Herbert Lee, Bob si unisce agli attivisti afroamericani. Sfidando la sua famiglia e le regole della società segregazionista del Sud, troverà la convinzione interiore e il coraggio di combattere contro l'ingiustizia, la repressione e la violenza, per cambiare il mondo che lo circonda.

Il colore della libertà: Curiosità e Storia Vera

Il colore della libertà è stato presentato in anteprima mondiale all'American Black Film Festival nell'agosto 2020. Nelle sale cinematografiche italiane è arrivato il 2 dicembre 2021.

Il film ripercorre alcuni degli anni più bui della storia degli Stati Uniti, quelli della ferocia del Ku Klux Klan e delle battaglie fondamentali del movimento per i diritti civili. Il colore della libertà tratto dall'autobiografia di John Robert Zellner Zellner, che ha ottantatré anni e vive in Florida. Si laureò all'Huntingdon College nel 1961 e quell'anno divenne membro dello Student Nonviolent Coordinating Committee come primo segretario di campo bianco membro di spicco di uno dei principali movimenti che hanno combattuto il razzismo nel Sud degli Stati Uniti.

Il colore della libertà: Interpreti e personaggi

Il colore della libertà: Critica e Trailer

Il colore della libertà è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 60 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.1 su 10