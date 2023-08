Il Collegio: Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro, entra nel cast del programma di Rai 2

Nella stagione imminente, Carmen Di Pietro avrà l'opportunità di osservare sua figlia in televisione: infatti, Carmelina Iannoni sarà una delle protagoniste de Il Collegio su Rai 2.

Carmelina Iannoni sarà una delle protagoniste della nuova stagione de Il Collegio, ottava edizione di questo docu-reality. Quindi, dopo la partecipazione di Alessandro Iannoni, che era concorrente insieme a sua madre Carmen Di Pietro a L'Isola dei Famosi, ora anche la secondogenita della nota showgirl si unirà al cast di un programma televisivo. Questa notizia esclusiva è stata riportata per la prima volta da Fanpage. La giovane ragazza, che ha 15 anni, è la figlia di Giuseppe Iannoni.

Carmelina Iannoni

Carmelina Iannoni ha 15 anni ed è diventata famosa sui social dopo la partecipazione di Alessandro a L'Isola dei Famosi nel 2022. La ragazza spesso appare nelle Instagram Stories del fratello, vittima dei suoi simpatici scherzi. Durante la partecipazione della madre al reality condotto da Ilary Blasi, Carmelina fu ospite del programma e partecipò attraverso una videochiamata. Durante questa occasione, incoraggiò sia la madre che il fratello a non arrendersi e a continuare la loro esperienza nel survival game. Nonostante ciò, Alessandro decise di non prolungare la sua permanenza nel programma e tornò a Roma per concentrarsi sugli studi.

Carmelina attualmente frequenta il secondo anno di liceo. Rispetto ad Alessandro, sembra mostrare una minore inclinazione verso gli studi, aspetto che avremo modo di verificare nel corso del docureality che avrà inizio il prossimo 24 settembre su Rai 2. La ragazza su Instagram ha un profilo privato seguito da poco più di 10mila persone, su TikTok ha più di 16mila follower.

Le novità de Il Collegio 8

Quest'anno, il programma si svolgerà presso il Collegio San Francesco di Lodi, il quale prenderà il posto del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, che è stata la sede delle ultime tre edizioni del reality. In questa nuova edizione de Il Collegio, ambientata nel 2001, l'annata più vicina alla nostra di tutte le edizioni, la voce narrante sarà Stefano De Martino che prende così il posto di Nino Frassica, che a sua volta aveva sostituito Giancarlo Magalli. Infine tornerà la temutissima Rosa Petolicchio professoressa di matematica, affiancata dalla sorella Anna Maria, docente di storia e geografia.

