Isola dei Famosi 2022, Alessandro Iannoni abbandona il reality: “devo continuare l’Università

Alessandro Iannoni ha lasciato l'Isola dei Famosi 2022, non accettando il prolungamento proposto dalla produzione: il figlio di Carmen Di Pietro ha deciso di tornare a casa per rispettare il piano di studi universitario. A nulla sono valse le pressioni, a momenti eccessive, di Ilary Blasi: Alessandro, anche se a malincuore, ha lasciato Playa Palapa.

Gli autori de l'Isola dei Famosi 2022, quando hanno deciso di prolungare il programma fino al 27 giugno, speravano di trattenere i concorrenti più forti e amati dal pubblico, purtroppo, per loro, non è andata così. Il primo a lasciare Playa Palapa ieri è stato Alessandro Iannoni, entrato come figlio di Carmen di Pietro il ragazzo, molto velocemente, si è imposto all'attenzione del pubblico che ha amato i suoi battibecchi con la madre e la sua voglia di indipendenza. Alessandro, considerato uno dei favoriti alla vittoria finale, ha abbandonato il gioco perché ha preferito l'Università alla televisione, guadagnandosi il rispetto dei compagni e del pubblico da casa.

Alessandro, chiamato da Ilary in zona nomination, ha spiegato "Devo fare gli esami all'università, per me è importante" ha detto a una quasi incredula Ilary, e poi "ve lo giuro, la vera motivazione è questa. È vero che mi mancano tutti a casa ma non è una scusante, perché qui ho un pezzo della mia famiglia, la parte più importante" ha detto riferendosi alla madre. "Ma io devo studiare - ha continuato - devo andare all'università, mi ero fatto i piani pensando di andare via alla fine di maggio, anche se ero sicuro che mi sbattessero fuori prima", come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

La Blasi ha insistito ancora "Non puoi rinviare gli esami?" e lui ha precisato che sta frequentando "un corso di laurea interamente in inglese, è una cosa che ho ponderato bene, ci ho pensato tutti i giorni, 24 ore al giorno, qui sono cresciuto ma ora devo pensare al mio futuro non me lo posso permettere, sono anche indietro di tre esami", ha detto Alessandro trovando il pieno appoggio della madre Carmen "mi ha detto che se resta qua passa tutto il tempo sulla stuoia a pensare agli studi. Mi dispiace ma è meglio se va via".