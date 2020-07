Il club delle prime mogli: Heather Locklear ha tolto il nome dal credits dopo un'imbarazzante scena sexy

Heather Locklear ha svelato l'imbarazzante scena osé che l'ha vista protagonista suo malgrado ne Il club delle prime mogli tanto da spingerla a chiedere che il suo nome venisse tolto dai credits del film.

Wallpaper di Heather Locklear

La rivelazione è avvenuta nel corso del talk show di Zach Braff e Donald Faison "Fake Doctors, Real Friends". Durante la conversazione l'attrice ha confessato di aver chiesto che il suo nome venisse tolto dai titoli de Il club delle prime mogli in seguito a un increscioso incidente occorso durante le riprese:

"Sono apparsa ne Il club delle prime mogli, avevo un paio di scene che però sono state tagliate. Nell'unica scena rimasta ero senza battute, era un funerale e uno degli attori doveva toccarmi il seno. Lui però mi ha toccato in modo inappropriato. Così ho chiesto che il mio nome venisse tolto dai credits dal momento che non avevo neppure una battuta".

Quando Zach Braff le ha chiesto delucidazioni, Heather Locklear ha proseguito:

"Non mi afferra il seno, segue col dito l'aureola del capezzolo con le dita. Sono contenta che non dovevo dire niente e che non inquadravano la mia faccia perché avevo la bocca spalancata, non riuscivo a credere a cosa stesse accadendo. Ho accettato di fare solo un ciak e stop, se avessi saputo che era così imbarazzante non avrei accettato."