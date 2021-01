Il club delle prime mogli: un fan ricrea una scena del film e Diane Keaton approva

Un fan de Il club delle prime mogli ha ricreato la scena in cui le tre protagoniste ballano sulle note di You don't own me, ricevendo l'approvazione di Diane Keaton: ecco il video.

Diane Keaton ha condiviso su Instagram il video in cui un fan, Julian Burzynski, omaggia Il club delle prime mogli ricreando l'iconica scena in cui le protagoniste del film ballano sulle note di You don't own me.

Nelle scorse ore è diventato virale il video che ritrae Julian Burzynski, star di TikTok, mentre ricrea quella che probabilmente è la scena più iconica de Il club delle prime mogli. Il film, che quest'anno compie 25 anni, segue tre amiche decise a vendicarsi dei loro rispettivi mariti che le hanno lasciate per mettersi con donne più giovani. La commedia diretta da Hugh Wilson contiene dunque una scena in cui Diane Keaton, Bette Midler e Goldie Hawn si esibiscono sulle note di You don't own me di Leslie Gore, emblema musicale dell'emancipazione femminile. La celebre sequenza è stata quindi rivisitata da Burzynski, il quale ha interpretato le tre attrici, indossando diverse varietà di parrucche, abiti bianchi e gonne, mentre sincronizza il labiale ed i gesti con le movenze delle tre donne e quindi del brano del 1963.

Burzynski ha quindi taggato Diane Keaton, la quale ha subito condiviso il filmato sulla sua pagina Instagram, esprimendo tutto il proprio entusiasmo per la performance del ragazzo. "Siamo onesti, penso che abbia fatto un lavoro migliore del mio!", si legge nella didascalia. Anche i fan dell'attrice si sono complimentati con Burzynski, come testimoniano alcuni commenti. "Questo è incredibile!", ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: "Risulta così perfetto nel ballo, nei gesti, i movimenti della testa, tutto".

Ricordiamo che Keaton, Midler e Hawn si riuniranno presto in un altro film, Family Jewels, all'interno del quale le attrici interpreteranno tre donne che erano tutte sposate con lo stesso uomo e, dopo la morte di quest'ultimo, sono costrette a trascorrere le vacanze con i loro figli e nipoti. La produzione del film sarebbe dovuta partire nel 2020 ma tutto è stato ritardato a causa dell'emergenza sanitaria. A novembre, Goldie Hawn ha fornito un aggiornamento a riguardo, dicendo a ET che il progetto stava andando avanti: "La sceneggiatura deve essere approvata ed in questo momento ci hanno appena dato un'altra bozza, quindi devo leggerla. Ci stiamo avvicinando lentamente all'inizio della produzione, mettiamola in questo modo".