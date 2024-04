Il Clandestino: la trama della seconda puntata, in onda stasera su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Il Clandestino, la nuova serie RAI con Edoardo Leo, diretta da Rolando Ravello, torna stasera su Rai 1 alle 21:25 (in contemporanea in streaming su RaiPlay) con la seconda puntata. E torna con la certezza di aver incontrato i favori del pubblico: una settimana fa infatti, all'esordio, sono stati quasi 4 milioni gli italiani che hanno scelto di seguire la prima avventura dell'ex ispettore Luca Travaglia, regalando alla fiction il 19,6% di share.

La trama della seconda puntata

Il Clandestino: Edoardo Leo e Alice Arcuri in una scena

Nel primo episodio di lunedì 15 aprile, Intrighi e rivelazioni, Luca Travaglia, spinto dalla sua difficile situazione finanziaria, si trova costretto ad accettare un incarico scomodo. Deve spiare il marito di una donna cinese per portare prove del presunto tradimento. Pur contrariato, l'ex ispettore accetta e porta a termine l'incarico. Non può neppure immaginare cosa sta per accadere: quando il video finisce in rete, non soltanto si scopre che il "traditore" è un noto politico milanese ma anche che la donna che l'ha fatto spiare non è sua moglie. Travaglia, sentendosi manipolato, decide di indagare per conto proprio sull'inganno...

Il secondo episodio si intitola Moda, minacce e segreti nascosti. Durante la settimana della moda milanese Luca viene contattato da Carolina, una sua vecchia conoscenza. Un famoso stilista ha bisogno d'aiuto per difendere una modella: la ragazza, araba, ha deciso di sfilare con l'hijab e per questo è adesso vittima delle attenzioni indesiderate di un fanatico religioso.

Travaglia accetta il caso, che diventa anche l'occasione per passare del tempo con Carolina. Sarà però davvero lei la persona che gli restituirà fiducia nelle donne?

La sinossi e il cast de Il Clandestino

Il Clandestino: Edoardo Leo in una scena della serie

Il racconto de Il Clandestino (qui la nostra recensione della serie) comincia quando Luca Travaglia, ex ispettore capo dell'antiterrorismo, si dimette dalla Polizia dopo un attentato che è costato la vita alla sua donna e l'uso delle gambe al più giovane dei suoi agenti. Non riuscendo a perdonarsi per l'accaduto, Travaglia lascia Roma e si trasferisce a Milano, dove tira avanti facendo il buttafuori nelle discoteche. Vive in un minuscolo loft all'interno di un'officina meccanica gestita da Palitha, un intraprendente cingalese trapiantato con la moglie nel capoluogo meneghino. Il giorno in cui Palitha, suo malgrado, finisce nei guai, Travaglia decide di aiutarlo. Ed è l'inizio di un percorso che lo porta - a bordo di un improbabile carro attrezzi e insieme a Palitha, con cui fonda la più improbabile delle agenzie investigative - a scoprire una Milano diversa e sconosciuta. Travaglia diventa così un'alternativa plausibile al servizio sia degli "ultimi", quelli che non possono rivolgersi alle forze dell'ordine, che dei "primi", quelli che non vogliono esporsi a causa della loro posizione.

Il cast della serie è guidato da Edoardo Leo, che veste i panni e la complessa personalità di Luca Travaglia, il clandestino del titolo. Al suo fianco per tutta la prima stagione ci saranno Hassani Shapi, Alice Arcuri, Fausto Maria Sciarappa, Lavinia Longhi, Mattia Mele, Michele Savoia, Isabella Mottinelli, Tia Architto e Simone Colombari.

Da quante puntate è composta e quando andranno in onda

Il Clandestino è composta da 12 episodi totali da circa 50 minuti ciascuno, che andranno in onda nel corso di 6 prime serate. Salvo variazioni in palinsesto al momento non comunicate, ogni puntata sarà trasmessa di lunedì sera e bisognerà attendere il 13 maggio per sapere come si concluderà la prima stagione. La serie è visibile in contemporanea anche in streaming su RaiPlay, gratuitamente e in contemporanea alla trasmissione televisiva.