Il cielo è ovunque: il trailer del film in arrivo su Apple TV+

L'11 febbraio debutterà su Apple TV+ il nuovo film Il cielo è ovunque, di cui online è stato condiviso il primo trailer ufficiale che regala le prime emozionanti sequenze del progetto diretto da Josephine Decker.

Nel video si introduce la storia di Lennie Walker che si ritrova ad affrontare la morte improvvisa della sorella. La giovane vive con la nonna e lo zio, ed entrambi provano ad aiutarla dopo la devastante perdita. Lennie, mentre cerca di riprendersi, incontra il nuovo arrivato a scuola, Joe Fontaine, con cui si forma rapidamente un legame importante.

Il film Il cielo è ovunque è diretto da Josephine Decker.

La sinossi anticipa:

Nascosta tra le magiche sequoie della California settentrionale e circondata dalle rose gigantesche di sua nonna, la diciassettenne Lennie Walker, un vero prodigio musicale, lotta con la sofferenza atroce che l'ha travolta a seguito dell'improvvisa perdita della sorella maggiore, Bailey. Quando Joe Fontaine, il carismatico nuovo ragazzo della scuola, entra nella vita di Lennie, lei ne resta subito attratta. Ma la complicata relazione di Lennie con Toby, il devastato fidanzato di sua sorella, condiziona la nascente storia d'amore tra lei e Joe. Attraverso la sua vivida immaginazione e i suoi sentimenti, onesti e conflittuali, Lennie naviga tra il primo amore e la prima perdita per creare una canzone tutta sua. L'acclamata regista Josephine Decker dirige questo commovente adattamento dell'omonimo romanzo.

La sceneggiatura è stata scritta da Jandy Nelson, autrice dell'omonimo romanzo. Il film è interpretato da Grace Kaufman, Pico Alexander, Jacques Colimon, Julia Schlaeper, Ji-young Yoo, Havana Rose Liu, Cherry Jones e Jason Segel. I produttori sono Denise Di Novi (Piccole donne) e Margaret French Isaac (Stepmom) per Di Novi Pictures, insieme a Josephine Decker e Allison Rose Carter (Shirley) per conto di Alice the Who. Nelson e Joshua Bachove (Minari) sono i produttori esecutivi. La fotografia è a cura di Ava Berkofsky (Insecure), la scenografia è di Grace Yun (Hereditary), il montaggio di Laura Zempel (Euphoria), i costumi di Christopher Peterson (The Irishman) e le musiche di Caroline Shaw (Madeline's Madeline).