Il Cavaliere Oscuro: il Joker e i cellulari nelle torte per la folle campagna promozionale del film

Per promuovere l'uscita al cinema de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, prese vita una campagna marketing che comprendeva anche l'inserimento di telefoni cellulari all'interno di torte di compleanno.

Come molti appassionati di cinema ricorderanno, a metà degli anni Duemila la promozione del capolavoro del regista britannico diventò virale e coinvolse un gran numero di fan che diedero vita ad una vera e propria macchina pronta a far salire alle stelle la curiosità per ciò che, a pochi mesi di distanza, sarebbe arrivato sul grande schermo.

Il cavaliere oscuro: Heath Ledger in un momento del film di Nolan

A ricordare quanto accaduto è stata una testimonianza riportata su IGN. Alex Lieu, Chief Creative Officer e Director Designer della campagna marketing, ha raccontato di quando gli venne dato l'ordine di integrare prodotti delle società che avevano accordi di branding su Il cavaliere oscuro, inclusa Nokia: "Avevamo solo due settimane per capire come inserire i telefoni nella promozione. Dicemmo a Susan Bonds (CEO della campagna) di dover chiamare alcune panetterie. Le spiegammo la nostra idea e lei ci disse che non sarebbe mai successo".

Lieu ha fatto riferimento a ciò che poi invece accadde nella seconda metà del 2007. Chiunque acquistasse determinati giocattoli (tra cui anche degli orsacchiotti) trovava al loro interno un indirizzo situato in un certo numero di città negli Stati Uniti. Una nota diceva poi alle persone di recarsi a quell'indirizzo e, una volta arrivati lì, di presentarsi con il nome di Robin Banks perché così avrebbero ricevuto qualcosa.

Ebbene, tutti quegli indirizzi conducevano ad una serie di panifici che consegnavano una torta con un numero di telefono scritto sopra. Come se non bastasse, all'interno del dolce c'era un sacchetto (con tanto di stampa della polizia di Gotham City) contenente un telefono cellulare, un caricabatterie, una carta da gioco del Joker ed una serie di istruzioni da seguire. Il tutto accompagnato da un messaggio: "Wow. Hai davvero preso la torta! Ora devi metterci la ciliegina sopra. Chiama immediatamente il numero da questo telefono (e solo da questo). Non dare questo numero a nessun altro. Speriamo che i tuoi compagni si facciano avanti come te. Una volta che tutti gli strati saranno a posto, otterrete i vostri dessert. Sono un uomo di parola".

Una volta telefonato a tale numero, a rispondere era una signora dell'azienda "Affitta un clown". Subito dopo, sul telefono appariva il messaggio "Ottimo lavoro, pagliaccio! Tieni questo telefono sempre carico e vicino a te. Non chiamarmi. Ti chiamerò io... prima o poi".

Insomma, un reclutamento in piena regola da parte del Joker e chissà quante persone hanno aspettato che quel telefono squillasse. In ogni caso, la loro partecipazione al gioco è stata ripagata con l'anteprima di Io sono leggenda, preceduta dai primi sette minuti de Il Cavaliere Oscuro.