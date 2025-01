Il Cavaliere Oscuro: Adrien Brody racconta di essere stato preso in considerazione per il ruolo del Joker

L'attore premio Oscar svela di essere stato preso in considerazione per il ruolo di Joker nel film di Christopher Nolan e discute di un possibile futuro nell'universo Marvel.

Immaginare qualcun altro nei panni del Joker ne Il Cavaliere Oscuro è quasi impossibile, visto l'impatto leggendario e iconico dell'interpretazione di Heath Ledger.

La sua performance, che ha lasciato un segno indelebile, è stata tragicamente marcata dalla sua morte prematura, avvenuta pochi mesi prima dell'uscita del film nel 2008. Ledger non ha mai avuto l'opportunità di vedere la reazione del pubblico al suo lavoro, né di ritirare il postumo Oscar come miglior attore non protagonista, assegnatogli l'anno successivo alla sua morte.

Tuttavia, non tutti sanno che un altro grande attore, altrettanto istrionico, fu preso in considerazione per il ruolo del Joker: Adrien Brody. In un'intervista con Josh Horowitz, il premio Oscar ha rivelato di aver incontrato Christopher Nolan per discutere del personaggio, anche se alla fine la parte fu affidata a Ledger.

L'incontro con Nolan e la possibilità di entrare nel MCU

Brody ha spiegato: "Era un ruolo che sentivo perfetto per me. Heath ha fatto un lavoro straordinario, davvero indelebile. È stato un lavoro incredibile. Ogni attore con un minimo di talento avrebbe voluto tuffarsi in un ruolo del genere, soprattutto con un regista come Christopher Nolan che ha portato una visione così profonda nel film".

Il cavaliere oscuro: Heath Ledger in un momento del film di Nolan

Ha poi continuato: "Nessuno faceva cose simili all'epoca. Non c'era nulla di comparabile. Il lavoro di Nolan e quello che ha dato agli attori in quel film è stato una vera e propria rivelazione. È stato strabiliante da vedere. Sarebbe stato un ruolo da sogno, e sono sicuro che lo è stato anche per Heath".

Alla domanda se sarebbe disposto ad accettare un altro ruolo in un film tratto da fumetti, Brody ha aperto una porta, ma ha anche posto alcune condizioni: "Se mi presentassero un personaggio interessante, con un regista capace di elevare il mio lavoro e di darmi spazio per fare qualcosa di completamente diverso in quel mondo, sarebbe fantastico", ha detto l'attore.

"La Marvel ha una macchina straordinaria, conoscono tutte le tecniche e gli strumenti per realizzare questi film e hanno creato qualcosa di davvero enorme. La gente li adora. Chi non vorrebbe far parte di qualcosa di così amato? Ma dovrebbe esserci un tono che mi coinvolga davvero. Non sarebbe solo per... insomma, per il semplice fatto di farlo".

Adrien Brody in una sequenza di Hollywoodland

Nonostante la sua vittoria dell'Oscar per Il pianista, la carriera di Brody non ha preso la piega che molti si aspettavano. Recentemente, tuttavia, con progetti come Succession e The Brutalist, l'attore ha vissuto una sorta di rinascita artistica. Anche se non ha bisogno certo bisogno del Marvel Cinematic Universe, sarebbe senza dubbio un'emozione vedere come Brody potrebbe interpretare un ruolo all'interno di quel vasto universo cinematografico, regalando nuove sfumature ai personaggi che potrebbe portare sul grande schermo.