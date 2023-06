Il cavaliere del Santo Graal: trama e cast del film d'avventura spagnolo su Canale 20 Mediaset

Stasera 21 giugno su Canale 20 Mediaset va in onda Il cavaliere del Santo Graal: trama e cast del film d'avventura spagnolo

Il cavaliere del Santo Graal è il film che Canale 20 Mediaset manda in onda stasera, 21 giugno, in prima serata, con inizio alle 21:05. La pellicola, una produzione spagnola, è diretta da Antonio Hernández. Víctor Mora, Pau Vergara e Sean Whitley sono gli autori della sceneggiatura. Luis Ivars ha composto le musiche. Trama, cast e curiosità del lungometraggio.

Sergio Peris-Mencheta è Capitan Trueno

Il cavaliere del Santo Graal: Trama

Nel XII secolo, durante una crociata in Palestina, il cavaliere errante spagnolo Trueno incontra nelle segrete di una fortezza Juan de Ribera, un cristiano che, in punto di morte, gli affida il compito di riportare in Spagna il Santo Graal, ritrovato dopo essere stato sottratto furtivamente dai cavalieri di un antico ordine.

Fedele alla sua promessa, Trueno, insieme ai fidati compagni Crispin e Goliat e alla principessa vichinga Ingrid, affronterà un viaggio colmo di insidie, contrastato dal malvagio Sir Black e dal suo esercito di diavoli neri, disposti a tutto pur di mettere le mani sul prezioso calice.

Sergio Peris-Mencheta nell'avventuroso El capitan Trueno y el Santo Grial

Il cavaliere del Santo Graal: Curiosità

Il cavaliere del Santo Graal è arrivato nelle sale italiane il 27 luglio 2012 grazie a Eagle Pictures. Le riprese si sono svolte dal 16 Agosto 2010 al 15 Ottobre 2010.

Il film è stato girato in Spagna, le location principali sono Valencia e la Ciudad de la Luz di Alicante.

Il lungometraggio si basa sulla serie di fumetti spagnoli Capitán Trueno di Víctor Mora.

Il cavaliere del Santo Graal: Sergio Peris-Mencheta e Natasha Yarovenko in una foto promozionale

Il cavaliere del Santo Graal: Interpreti e personaggi

Il cavaliere del Santo Graal: Sergio Peris-Mencheta, Natasha Yarovenko, Manuel Martínez e Adrián Lamana in mongolfiera in una scena del film

Il cavaliere del Santo Graal: Trailer e critica

Il cavaliere del Santo Graal è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 3.0 su 10