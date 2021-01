Il caso Spotlight: stasera su Rai5 il film premio Oscar con Mark Ruffalo e Rachel McAdams

Stasera su Rai5, alle 21:15, appuntamento con la storia del team di reporter del Boston Globe, nota come Il caso Spotlight, un'inchiesta di portata mondiale che il regista Tom McCarthy racconta nel film vincitore di due Oscar, con Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, John Slattery.

Il film sarà trasmesso anche in lingua originale e senza interruzioni pubblicitarie.

Spotlight: un'immagine promozionale del cast

Nell'estate del 2001 il giornalista Marty Baron (Liev Schreiber) arriva da Miami per assumere l'incarico di direttore del quotidiano "Globe" e per prima cosa affida al team Spotlight il compito di indagare sul caso di un sacerdote locale, accusato di aver abusato sessualmente di decine di giovani parrocchiani nel corso di 30 anni. Consapevoli che perseguire la Chiesa cattolica di Boston provocherà serie conseguenze, il caporedattore di "Spotlight" Walter "Robby" Robinson (Michael Keaton), i giornalisti Sacha Pfeiffer (Rachel McAdams) e Michael Rezendes (Mark Ruffalo), e il ricercatore Matt Carroll (Brian d'Arcy James) iniziano a scavare profondamente nel caso attraverso colloqui con l'avvocato delle vittime, Mitchell Garabedian (Stanley Tucci), attraverso interviste ad adulti che sono stati molestati da bambini e perseguendo il rilascio dei casellari giudiziari sigillati.

Ben presto per il gruppo diventa evidente quanto la protezione sistematica dei sacerdoti implicati da parte della Chiesa sia molto più ampia di quanto avessero mai immaginato. Nonostante la ferma resistenza dei funzionari religiosi, tra cui il Cardinale Law di Boston, nel gennaio 2002 il "Globe" decide di pubblicare l'inchiesta, aprendo la strada per ulteriori rivelazioni, anche a livello internazionale.

Due Oscar 2016 per miglior film e sceneggiatura originale, Candidato ai Golden Globes nello stesso anno per miglior film drammatico, regia e sceneggiatura. Fuori concorso alla 72a Mostra internazionale d'Arte cinematografica di Venezia nel 2015, ha ottenuto il 'Premio Brian'. Candidato al David di Donatello 2016 come miglior film straniero.