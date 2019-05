Il Capitale Umano: su Netflix in streaming da oggi!

Maggio è appena iniziato e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Il Capitale Umano, l'acclamato film drammatico diretto da Paolo Virzì con un super cast, da Fabrizio Bentivoglio a Valeria Golino.

La pellicola racconta dei grossolani progetti di ascesa sociale di un immobiliarista, il sogno di una vita diversa di una donna ricca e infelice, il desiderio di un amore vero di una ragazza oppressa dalle ambizioni del padre. E poi di un misterioso incidente, in una notte gelida alla vigilia delle feste di Natale, che complica le cose e infittisce la trama corale di un film dall'umorismo nero che si compone come un mosaico. Paolo Virzì stavolta racconta splendore e miseria di una provincia del Nord Italia, per offrirci un affresco acuto e beffardo di questo nostro tempo.

Il capitale umano: Valeria Bruni Tedeschi in una scena con Luigi Lo Cascio

Fanno parte del cast del film Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio, Fabrizio Gifuni, Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Bebo Storti, Gigio Alberti e Giovanni Anzaldo, oltre ai giovanissimi Matilde Gioli e Guglielmo Pinelli. Il capitale umano è tratto dal romanzo omonimo di Stephen Amidon che Virzì ha adattato insieme a Francesco Bruni e Francesco Piccolo. Il film è stato un enorme successo, candidato a 19 David di Donatello portandone a casa 7, a 9 Nastri d'Argento portandone a casa 7, oltre alla prestigiosa nomination agli European Film Awards per la regia di Virzì. Il capitale umano è stato la scelta dell'Italia per la corsa al Miglior Film Straniero agli Oscar, ma la pellicola non è rientrata nella cinquina finale (vinta poi da Ida di Pawel Pawlikowski).

