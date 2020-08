Il burbero: stasera su Rete 4 la commedia con Adriano Celentano

Adriano Celentano ancora protagonista stasera su Rete 4, dove, alle 21:27, va in onda Il burbero, commedia diretta nel 1986 da Castellano e Pipolo, ultima collaborazione del Molleggiato con i due registi.

Mary Cimmino (Debra Feuer) è una simpatica e sexy cameriera italo-americana; mentre sta lavorando a New York, Mary riceve una telefonata da suo marito che la invita a raggiungerla a Firenze perchè è diventato ricchissimo grazie ad un affare. Mary vorrebbe partire subito per l'Italia, ma sull'aereo non ci sono posti: allora grazie al burbero avvocato Tito Torrisi (Adriano Celentano) riesce a salire a bordo. Arrivata a Firenze, però, le capita qualcosa che ha dell'incomprensibile: quando suo marito la vede, fa finta di non riconoscerla...