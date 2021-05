Il buco in testa, clip esclusiva del film di Antonio Capuano, tratto da una storia vera

Il buco in testa è un film scritto e diretto da Antonio Capuano liberamente ispirato a una storia vera: ecco in esclusiva una clip della pellicola che uscirà nelle sale dal 20 maggio.

Il buco in testa, il film di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è stato presentato in anteprima mondiale al 38. Torino Film Festival. La pellicola, scritta e diretta da Antonio Capuano, uscirà nelle sale dal 20 maggio distribuita da Eskimo in collaborazione con Altri Sguardi.

Nella video clip che potete vedere sopra facciamo conoscenza con Maria, la protagonista del film interpretata da Teresa Saponangelo. La ragazza, rivolta alla telecamera, spiega il lavoro che la madre ha iniziato a fare per arrotondare la pensione. Maria poi si alza e inizia a ballare sulle note di una canzone selezionata dal computer.

Il buco in testa: una scena del film

La sinossi ufficiale del film ci racconta che Maria S. vive vicino al mare, in provincia di Napoli. Ha un lavoro precario, nessun amore. Una madre praticamente muta. Quarant'anni prima, un militante dell'estrema sinistra ha ammazzato suo padre, vicebrigadiere di polizia poco più che ventenne, nel corso di una manifestazione politica. Maria è nata due mesi dopo. Un giorno apprende che l'omicida del padre ha un nome, un volto, un lavoro. Ha scontato la sua pena e vive a Milano. "Adesso so chi odiare", pensa Maria. Si tinge i capelli e prende un treno veloce per andare a incontrarlo. Ha con sé una pistola.

La pellicola è liberamente ispirata a una storia vera sugli anni di piombo: l'omicidio del poliziotto Antonio Custra, 25 anni, per mano di Mario Ferrandi, 21 anni. Uno dei militanti del collettivo "Rosso", legato all'area di Autonomia Operaia. Nel 2007, la figlia del poliziotto, Antonia, nata dopo la morte del padre, ha voluto conoscere l'assassino del genitore: "Ho bussato alla porta di Mario. Mi ha aperto, e ci siamo dati la mano. Ho visto una persona, un individuo. Mi sono sorpresa a pensare questo, e non che avevo davanti l'assassino di papà". Nell'agosto del 2017, a soli 40 anni, Antonia muore di malattia.

Il buco in testa: un'immagine del film

Il film scritto e diretto da Antonio Capuano è interpretato da Teresa Saponangelo, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, Vincenza Modica, Gea Martire, Anita Zagaria e Daria D'antonio. Il buco in testa uscirà nelle sale dal 20 maggio distribuito da Eskimo in collaborazione con Altri Sguardi.