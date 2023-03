Il Boemo di Petr Vaclav si aggiudica sei Leoni Cechi a Praga

Il Boemo di Petr Vaclav ha trionfato ai Czech Lion Award di Praga, aggiudicandosi sei statuette tra cui Miglior Film, Miglior Regia e il premio per i Migliori Costumi all'italiano Andrea Cavalletto.

Czech Lion Award a IL BOEMO

MIGLIOR FILM: al produttore Jan Macola

MIGLIOR REGISTA: Petr Vaclav

MIGLIOR SUONO: Daniel Nemec e Francesco Liotard

MIGLIOR SCENOGRAFIA: Irena Hradecka e Luca Servino

MIGLIORI COSTUMI: Andrea Cavalletto

MIGLIORI MASCHERE: Andrea McDonald

Il Boemo, sontuoso film musicale di Petr Václav ambientato nell'Italia del Settecento, coprodotto dall'italiana Dugong, e interamente girato in Italia, è stato il film più premiato ai Czech Lion Award 2023. A vincere poi il premio per i Migliori Costumi l'italiano Andrea Cavalletto (già vincitore del Nastro d'Argento per il film Il cattivo Poeta) che ha meravigliosamente ricreato i costumi dell'epoca.

Il Boemo: una scena del film

Dopo l'anteprima italiana al Trieste Film Festival Il Boemo è attualmente in tour nelle sale italiane distribuito da Cloud 9. Per tutti quelli che volessero recuperare il film vi aggiorniamo che IL BOEMO sarà proiettato: