Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo di Charlie Mackesy diventa un corto animato

Charlie Mackesy ha stretto un accordo con Bad Robot per trasformare il suo libro Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo in un corto animato.

Charlie Mackesy ha stretto un accordo con Bad Robot Productions per trasformare il suo libro Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo in un cortometraggio animato.

Il progetto avrà la durata di trenta minuti e manterrà l'aspetto e lo spirito del libro grazie al lavoro di un team di artisti che collaboreranno con l'artista per portare il progetto sul grande schermo.

Il libro illustrato Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo è rimasto ben 53 settimane nella top 10 dei bestseller dei Sunday times e ha vinto il premio come Libro dell'anno nel 2019 per Waterstones e Barnes and Noble. Charlie Mackesy collaborerà con Cara Speller (Pear Cider and Cigarettes) per fondare la casa di produzione NoneMore Productions, con lo scopo di sviluppare progetti tratti dalle sue opere.

J.J. Abrams e Hannah Minghella, per conto di Bad Robot, si occuperanno della produzione del cortometraggio che verrà realizzato con disegni fatti a mano.

Mackesy ha dichiarato: "Sono continuamente sorpreso da tutto e sono eccitato per questo film. Si tratta di una nuova avventura per me ed è un altro modo con cui le persone possono vivere questo percorso compiuto da quattro improbabili amici".

Hannah Minghella ha aggiunto: "Charlie ha creato un'opera in grado di diventare immediatamente un classico. Dalla bellezza delle sue illustrazioni alle domande profondamente emozionanti e profonde che affrontano questi personaggi, Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo è un sollievo per l'anima. Mentre continuiamo il nostro percorso nell'animazione alla Bad Robot, io e JJ siamo elettrizzati nel collaborare con Charlie, Cara e Matthew per portare in vita questi amati personaggi".

Cara Speller ha dichiarato: "Dal primo momento in cui ho visto questi personaggi creati da Charlie, volevo saperne di più e su come interagivano tra di loro oltre i momenti nel libro. L'opportunità di portarli ancora di più in vita con la magia che promette l'animazione, e introdurli a un pubblico ancora più ampio è una prospettiva incredibilmente eccitante che non vediamo l'ora di esplorare".