IED Cinema: nasce a Milano la scuola di cinema dell'Istituto Europeo di Design

I dettagli sul nuovo corso di laurea triennale che prenderanno il via nella prestigiosa realtà milanese.

Lo IED (Istituto Europeo di Design) ha annunciato la nascita del primo corso di laurea triennale (DAPL) in Cinema e di laurea magistrale (DASL) con i due indirizzi in Scrittura e Regia Cinematografica e in Produzione Cinematografica.

Una nuova opportunità per tutti coloro che desiderano iniziare un percorso di studi in ambito cinematografico e che da ottobre 2025 sarà inaugurata per il nuovo anno accademico.

La prima sede a Milano e il primo approccio con il mondo del cinema

IED Cinema aprirà la sua prima sede a Milano grazie all'esperienza di OffiCine, laboratorio di formazione cinematografica e progetto benefit di IED.

Il percorso accademico alternerà la teoria alla pratica, in una scuola di Cinema Pratico-Laboratoriale, con l'obiettivo di immergere lo studente nell'esperienza del set e della troupe insieme a diversi protagonisti dell'industria cinematografica.

I nomi del Comitato Scientifico e la collaborazione con Indiana Production

Gli studenti del corso di laurea allo IED Cinema saranno a stretto contatto con un Comitato Scientifico composto da professionisti di valore internazionale come la giornalista e criticA Piera Detassis, il produttore Fabrizio Donvito, gli attori Pierfrancesco Favino, Adriano Giannini e Valeria Golino, il critico Paolo Mereghetti, i registi Silvio Soldini e Paolo Sorrentino e con il coordinamento del produttore cinematografico Paolo Borraccetti e del regista Bruno Oliviero.

Fondamentale la collaborazione con Indiana Production, coinvolta nell'approfondimento dei campi disciplinari legati al mondo della produzione cinematografica, il coinvolgimento di studenti in vari stage e tirocini e il lavoro in sinergia con diverse importanti realtà dell'industria cinematografica.