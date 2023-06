Idris Elba: 'Ho lasciato perdere James Bond quando è diventato un fatto di razza, ha reso il tutto disgustoso'

Il fantacasting del nuovo James Bond ha sempre visto tra i nomi più gettonati quello di Idris Elba, ma l'attore ha ammesso di essersi "chiamato fuori dalla corsa" dopo che la scelta è diventata una questione di razza, con molti che hanno criticato la possibilità di avere un Bond nero.

In una recente intervista col podcast SmartLess, Idris Elba ha detto di aver lasciato perdere la corsa per il ruolo di Bond dopo che la conversazione si è spostata sulla questione della razza, rendendo il tutto "disgustoso". Già nel 2015, Anthony Horowitz aveva scritto che Elba era "troppo uomo di strada" per interpretare James Bond.

Luther - Verso l'inferno, un primo piano di Idris Elba in Norvegia

"La verità è che sono stato allettato a lungo dall'idea. Mi dicevo, 'Questo è pazzesco!' James Bond... Siamo attori, capiamo l'importanza del ruolo, che è ambitissimo. Quando mi è stato chiesto di essere James Bond, ho pensato 'Ok, hai raggiunto l'apice'. Questa è una di quelle cose su cui il mondo intero ha un'opinione" ha dichiarato l'attore.

"In sostanza, è stato un enorme complimento che ogni angolo del mondo, tranne alcune parti di cui non parleremo, fosse davvero felice all'idea che potessi essere preso in considerazione. Quelli che non erano contenti hanno reso l'intera cosa disgustosa e scoraggiante, perché è diventata una questione di razza".

Chi è il miglior James Bond del cinema?

"Il colore della pelle non può diventare un limite"

Una volta che la questione della razza ha preso piede, Idris Elba ha perso entusiasmo. In passato Elba ha rivelato la frustrazione per essere stato etichettato come attore nero. In un'intervista di febbraio con Esquire UK, ha ammesso di aver smesso di definirsi un "attore nero" perché ha creato limiti alla sua carriera:

Hijack: Idris Elba sul pavimento di un aereo

"Come esseri umani, siamo ossessionati dalla razza e quell'ossessione può davvero ostacolare le aspirazioni delle persone, ostacolarne la crescita. Il razzismo dovrebbe essere un argomento di discussione, certo. Il razzismo è molto reale. Ma dal mio punto di vista, è potente solo quando glielo permetti. Ho smesso di descrivermi come un attore nero quando ho capito che mi incasellava. Dobbiamo crescere. Dobbiamo. La nostra pelle non ci determina, è solo pelle".

