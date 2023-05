Idris Elba interprete e regista del thriller carcerario Infernus

Idris Elba torna a occuparsi di regia dirigendo il thriller carcerario ad alta tensione Infernus, che lo vedrà anche protagonista e sarà girato in autunno tra Inghilterra e Africa.

Dopo Yardie, Idris Elba fa ritorno dietro la macchina da presa per dirigere la sua nuova fatica, il thriller carcerario Infernus, di cui è anche protagonista, come rivela Deadline.

Luther - Verso l'inferno, un primo piano di Idris Elba in Norvegia

Con una storia di Tom Boyle e una sceneggiatura firmata da Robert Mark Kamen, la star di Luther interpreterà Donovan Kamara, un attivista per i diritti umani delle Nazioni Unite inviato a indagare sulle denunce di alcuni rifugiati detenuti illegalmente all'interno di una prigione nera degli Stati Uniti. Quello che sembra un compito apparentemente semplice diventa molto rischioso quando i detenuti più pericolosi del mondo riescono a liberarsi. Kamara deve lavorare per gestire in sicurezza i rifugiati, il tutto mentre si scontra con una brillante mente criminale.

Hijack: le prime immagini della serie thriller interpretata e prodotta da Idris Elba

Tra Inghilterra e Africa

Mentre girerà una parte di Infernus a Londra questo autunno, Idris Elbaa utilizzerà il progetto anche per potenziare i nuovi TD Akuna Studios in Ghana.

"Sono entusiasta di fare ritorno sulla sedia del regista, collaborando con Millennium Media. Infernus è un thriller avvincente con una storia umana rilevante e intima al suo interno", afferma il divo. "Grazie alla brillante scrittura di Robert e Tom, abbiamo alcuni personaggi eccezionali. Non vedo davvero l'ora di cogliere questa opportunità sia davanti che dietro la macchina da presa, filmando in tutta Europa, oltre a portare la nostra produzione in Africa, dove c'è un comunità cinematografica emergente che siamo orgogliosi di sostenere".