Idris Elba protagonista dell'action movie Stay Frosty

Idris Elba sarà il protagonista dell'action movie Stay Frosty, progetto descritto come un mix tra Die Hard e Arma Letale.

Idris Elba sarà il protagonista del film Stay Frosty, un nuovo progetto action diretto da Sam Hargrave e che verrà prodotto da Warner Bros dopo averne ottenuto i diritti a fronte di un investimento pari a 1 milione di dollari.

La sceneggiatura è stata firmata da Tyler Marceca e nel team della produzione ci sarà anche Mike Richardson di Dark Horse Entertainment.

Stay Frosty racconterà la storia di un uomo che va alla ricerca di un assassino dopo essere riuscito a sopravvivere a un colpo d'arma da fuoco che l'ha colpito alla testa, con lo scopo di fermarlo prima che torni in azione e prima delle festività natalizie. Il personaggio interpretato da Idris Elba vuole infatti riuscire a festeggiare insiema all'amato figlio.

I produttori descrivono il progetto come un ritorno agli action movie in stile anni '80, dall'atmosfera simile a Trappola di cristallo e Arma letale.

Elba è attualmente impegnato nelle riprese di The Harder They Fall, un western diretto da Jeymes Samuel, e prossimamente tornerà sugli schermi cinematografici grazie a The Suicide Squad: Missione Suicida.