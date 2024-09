Ian McKellen rivela: "La Regina Elisabetta II è stata estremamente maleducata con me"

Sir Ian McKellen ha svelato un particolare aneddoto della Regina Elisabetta II, ricordando quando gli ha detto: "A qualcuno importa un c****o di te, perché a me non importa!"

La defunta Regina Elisabetta II era famosa per non esprimere mai la sua opinione in pubblico su qualsiasi argomento, tranne che sul suo passatempo preferito: le corse dei cavalli. Tuttavia uno dei più eminenti attori veterani del Regno Unito, Ian McKellen, ha raccontato di averla trovata "maledettamente scortese" quando le ha parlato, perché la sovrana sembrerebbe aver disprezzato la professione da lui scelta.

Sir Ian McKellen, che ha dovuto interrompere una tournée teatrale dopo essere caduto dal palcoscenico del West End di Londra a giugno, ha rilasciato un'intervista al Times di Londra, condividendo i dettagli di un'occasione in cui la Regina gli ha consegnato una medaglia.

McKellen ha raccontato al Times che la monarca gli ha detto: _"Lo fai da tantissimo tempo", e lui ha risposto: "Beh, non quanto te". Poi la Regina ha continuato la conversazione, chiedendo: "C'è ancora qualcuno che va a teatro?"._

Ian McKellen e la risposta scortese della Regina Elisabetta

L'inganno perfetto: Ian McKellen con Helen Mirren in una scena del film

McKellen ha raccontato, durante l'intervista, la conversazione la Regina:

_"La Regina è stata maledettamente scortese, soprattutto quando si dà a qualcuno una medaglia per la recitazione, è come se mi avesse detto: 'A qualcuno importa un co di te, perché a me non importa. Ora vattene!"._

L'ottantacinquenne cavaliere teatrale ha detto di avere simpatia per la famiglia reale britannica, chiedendosi però: "Sono stato un po' nella vita pubblica, ma queste persone sono in prigione. Non possono fare nulla di normale. Riuscite a immaginare di dover essere gentili con tutti quelli con cui parlate?".

Ian McKellen, quattro chiacchiere con Magneto

L'ottantacinquenne cavaliere teatrale ha rivelato di recente di essere stato contattato per riprendere il ruolo di Gandalf nei nuovi film del Signore degli Anelli di Andy Serkis. Serkis ha interpretato Gollum nell'antologia da record di Peter Jackson.

A giugno ha destato allarme quando è inciampato nei pioli di una sedia rovesciata ed è caduto dal palco durante l'interpretazione di Player Kings al Noel Coward Theatre. Si è fratturato il polso e una vertebra ed è stato costretto ad annullare il tour.