Iago Garcia: “Che tristezza mi fai Lorenzo”, scontro dopo la puntata del Grande Fratello

Nel dopo puntata del Grande Fratello, le dinamiche tra i concorrenti si sono intensificate a seguito delle nomination, lasciando Lorenzo Spolverato visibilmente scosso. Il modello milanese, infatti, non si aspettava di essere votato da così tanti coinquilini, alcuni dei quali hanno descritto il suo carattere come manipolatore.

Lo scontro dopo la diretta del Grande Fratello

Dopo la puntata, Lorenzo ha avuto un acceso confronto con gli altri concorrenti del reality show, cercando di convincerli che dentro la Casa non sta interpretando un ruolo precostituito, ma sta semplicemente mostrando la sua vera personalità anche se, come spesso accade, il modello ha alzato i toni della discussione.

Riguardo alle motivazioni espresse durante le nomination, Spolverato ha ritenuto che Javier Martinez non fosse stato convincente. Al contrario, il pallavolista ha sostenuto di aver detto la verità, evidenziando quello che era sotto gli occhi di tutti: tra loro c'è stato un allontanamento negli ultimi giorni, specialmente dopo il suo riavvicinamento a Shaila Gatta.

Lorenzo ha avuto una discussione con Iago

Anche Iago e Luca hanno preso parte alla discussione, che si è intensificata. "Io sono stato nominato molte volte e non mi sono mai agitato," ha affermato l'attore spagnolo. Dopo una replica di Lorenzo, Iago ha ribadito un concetto che ha espresso più volte in queste puntate: "Vuoi sempre essere al centro dell'attenzione.", aggiungendo che, a differenza di Javier, non può pretendere di essere un esempio per gli altri.

"Non mi interessa affatto la tua opinione. Voglio essere egocentrico, e allora? Qual'è il problema?", ha risposto Spolverato, suscitando la reazione di Iago: "Sai che non è un pregio, o ancora non te lo hanno detto?" Questo scambio si è svolto mentre Iago sorseggiava con calma la sua tisana, un atteggiamento che contrastava con quello del suo agitato interlocutore.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Alfonso Signorini: "ma la smettiamo?"

Durante la discussione, nonostante i tentativi di Luca di farlo ragionare con calma, Lorenzo ha deciso di allontanarsi, insultando lo spagnolo con un: "Buffone, tu il tatto non l'hai mai imparato, empatia zero." Iago, serafico, ha risposto: "Che tristezza mi fai," e ha rimproverato Luca e gli altri coinquilini di essere troppo indulgenti con Lorenzo, avvertendoli che con il loro comportamento gli stanno facendo del male.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Iago Garcia a Lorenzo Spolverato: "Non condivido i tuoi atteggiamenti"