La lunga marcia: il figlio di Philip Seymour Hoffman star dell'adattamento da Stephen King

Dopo essere stato lanciato da Paul Thomas Anderson in Licorice Pizza, per Cooper Hoffman sta per arrivare il confronto col Re del brivido.

Cooper Hoffman, figlio del compianto Philip Seymour Hoffman, è entrato in trattative per recitare nell'adattamento de La lunga marcia, classico di Stephen King che sarà diretto da Francis Lawrence per Lionsgate. Anche David Jonsson è entrato in trattative per partecipare alla pellicola, di cui JT Mollner sta scrivendo attualmente la sceneggiatura.

Questa potrebbe essere la buona occasione per vedere sullo schermo l'adattamento dell'agghiacciante opera che Stephen King ha firmato nel 1979 con lo pseudonimo di Richard Bachman. Qualche anno fa André Øvredal era stato chiamato a dirigere una sceneggiatura firmata da James Vanderbilt, ma i diritti di adattamento sono scaduto nel 2022 senza che il progetto andasse in porto.

Licorice Pizza: Cooper Hoffman e Alana Haim

Lo scrittore più adattato di sempre?

Come spiega Deadline, La lunga marcia è ambientato in un futuro distopico in cui 100 adolescenti si imbarcano in una competizione annuale conosciuta come The Long Walk. Le regole sono semplici: mantenere una velocità superiore a 4 miglia orarie. Vietato fermarsi. Dopo aver ricevuto tre avvisi in un'ora, all'ennesimo rallentamento, ti sparano a morte. L'ultimo rimasto otterrà tutto ciò che vuole per il resto della sua vita. In queste tristi circostanze i ragazzi sviluppano profonde amicizie pur sapendo che la sopravvivenza di ognuno dei loro amici è una minaccia per la loro. A quanto pare, uno degli adolescenti avrà il volto di Cooper Hoffman, emerso grazie al delicato ritratto adolescenziale di Paul Thomas Anderson Licorice Pizza.

È stato recentemente annunciato che Francis Lawrence collaborerà nuovamente con la Lionsgate per il prequel scritto da Suzanne Collins, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, basato sul prossimo romanzo dell'autrice.