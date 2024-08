Cooper Hoffman sarà la musa sessuale di Olivia Wilde in I Want Your Sex

Cooper Hoffman reciterà al fianco di Olivia Wilde nel nuovo thriller di Gregg Araki dal titolo I Want Your Sex, scritto da Araki e Karley Sciortino, che esplorerà temi come desiderio, dominazione e fantasia. La produzione prenderà il via a Los Angeles nel mese di ottobre.

Figlio del compianto Philip Seymour Hoffman, Cooper Hoffman è conosciuto principalmente per aver interpretato il protagonista nel film di Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Tra i suoi prossimi progetti anche la trasposizione del romanzo La lunga marcia di Stephen King.

Arte e provocazione

In I Want Your Sex, quando il giovane e inesperto Elliot (Hoffman) ottiene un entusiasmante lavoro per la rinomata artista, icona e provocatrice Erika Tracy (Wilde) vede realizzare i propri sogni, dal momento che la donna lo sceglie come sua musa sessuale. Ma Elliot si ritrova ben presto in una situazione che non riesce a gestire mentre Erika lo conduce in un viaggio più profondo di quanto avesse immaginato, in un mondo di sesso, ossessione, potere, tradimento e omicidio.

Olivia Wilde in una scena di Alpha Dog

Il film sarà prodotto da Seth Caplan, vincitore del John Cassavetes Award, insieme a Gregg Araki, Karley Sciortino, Teddy Schwarzman e Michael Heimler. Black Bear si occuperà di finanziare il film e gestirne i diritti internazionali.

Cooper Hoffman comparirà anche nel prossimo film di Jason Reitman, Saturday Night, che racconterà la prima notte in onda del celeberrimo e longevo show comico americano, fucina di talenti per Hollywood e non solo, il Saturday Night Live.

Nel film, Hoffman interpreta Dick Ebersol, uno dei più importanti produttori televisivi nella storia del piccolo schermo americano. Dopo l'ottimo riscontro critico ottenuto per Licorice Pizza, Cooper Hoffman ha recitato anche in Wildcat, il film di Ethan Hawke basato sui racconti di Flannery O'Connor, e incentrato sui tentativi della scrittrice di pubblicare il suo primo atteso romanzo.