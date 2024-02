I Vinili di...Damiano Gavino: su Rai 1 i dischi del cuore del protagonista di Un professore e Nuovo Olimpo

Stasera su Rai 1, in seconda serata, subito dopo Tale e quale Sanremo, va in onda la seconda puntata de I Vinili di..., il programma musicale condotto da Riccardo Rossi. L'ospite del 24 febbraio è Damiano Gavino che presenta al pubblico i suoi dischi del cuore.

I dischi del cuore di Damiano Gavino

Dopo Amadeus, sarà Damiano Gavino a raccontarci quali sono i vinili che hanno accompagnato la sua vita privata e artistica. L'attore è un volto noto al pubblico televisivo per essere il protagonista di Un professore, la fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann dove interpreta Manuel Ferro.

Damiano Gavino è anche il protagonista di Nuovo Olimpo diretto da Ferzan Özpetek, distribuito su Netflix il 1º novembre 2023, qui la nostra recensione di Nuovo Olimpo.

Un Professore 2, analisi di un fenomeno

I Vinili...di

Dopo l'ottimo esordio, c'è grande attesa per la seconda puntata de I Vinili di..., il nuovo programma di Riccardo Rossi dedicato alla musica e alla seconda giovinezza dei dischi a 33 giri.

"L'esordio de "I Vinili di... ha conquistato circa un milione di spettatori, pari al 14.2% di share" afferma Maurizio Imbriale direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali "Riccardo Rossi ha saputo incuriosire il pubblico confermando la passione per il vinile tornato di moda, per il mondo della musica e per gli ospiti scelti per il programma".

Prossimi Ospiti

Ne "I Vinili di..." Riccardo Rossi intervista personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e del giornalismo e con loro ascolta brani indimenticabili di artisti italiani e stranieri, mentre riemergono le loro emozioni e ricordi legati al passato.

Protagonisti delle prossime puntate saranno la giornalista Giorgia Cardinaletti, il cantante Fasma, la nuotatrice Simona Quadarella, l'attrice Gaja Masciale, il comico Maccio Capatonda, il modello e attore Alessandro Egger.

Dove vedere I Vinili...di

I Vinili di... è un programma Rai Contenuti Digitali e Transmediali prodotto da Pesci Combattenti e va in onda stasera su Rai 1 in seconda serata e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.