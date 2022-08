I Vendicatori: il romanzo di Stephen King diventa un film

I Vendicatori, il romanzo scritto da Stephen King con il nome d'arte di Richard Bachaman, diventerà un film prodotto da Bohemia Group.

Il libro è stato pubblicato per la prima volta nel 1996 e a occuparsi dell'adattamento sarà George Cowan.

L'horror-thriller dall'atmosfera western I Vendicatori (The Regulators) è ambientato nella pacifica Poplar Street di Wentworth, Ohio, la cui esistenza viene stravolta quando arrivano quattro camion contenenti i "vendicatori" armati, che iniziano a terrorizzare gli abitanti della strada e a uccidere chiunque si abbastanza folle da avventurarsi all'esterno. Le case si trasformano misteriosamente in capanne di legno e la strada finisce per sembrare un disegno compiuto da un bambino di un paesaggio western. A guidare questa improvvisa strage è una creatura malvagia che ha preso il controllo del corpo di un ragazzino affetto da autismo i cui genitori sono stati uccisi in una sparatoria alcuni mesi prima.

Il produttore Justin Ross e George Cowan hanno sviluppato la sceneggiatura del film, approvata poi da King. Lo scrittore ha dichiarato: "Sono felice che I vendicatori stia per arrivare sullo schermo. Sarà un buon film". Ross ha aggiunto: "Lavorare con Stephen King è un desiderio che avevo da molto tempo e che si è esaudito. Io, Susan Ferris e George non vediamo l'ora di rendere orgoglioso l'autore e rendere onore al romanzo".