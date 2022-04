I Sospiri del mio Cuore: il trailer del sequel live-action del film animato prodotto da Studio Ghibli

Il film animato I Sospiri del mio cuore, prodotto da Studio Ghibli nel 1995, ha ora un sequel live-action di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Il breve video mostra Shizuku e Seiji che, a distanza di 10 anni dagli eventi raccontati nel primo capitolo della storia, stanno finalmente per incontrarsi di nuovo.

Il film animato I sospiri del mio cuore era stato diretto da Yoshifumi Kondo e scritto dal maestro Hayao Miyazaki, ispirandosi al manga di Aoi Hiiragi intitolato Sussurri del cuore.

Al centro della trama ci sono Shizuku e Seiji, due giovani che hanno dei sogni molto diversi: la ragazza vuole diventare una scrittrice, mentre lui sogna una carriera da liutaio. Sostenendosi a vicenda i protagonisti si avvicinano sempre di più al loro obiettivo.

Il lungometraggio si concludeva con Shizuku che decideva di continuare i propri studi dopo aver scritto il suo primo romanzo, mentre Seiji tornava dall'Italia, dove era andato per imparare a costruire violini, in anticipo. Il ragazzo portava poi su un'altura la giovane e le chiedeva se in futuro avrebbe voluto sposarlo.

Il sequel live-action arriverà a ottobre nelle sale giapponesi e continuerà la storia della coppia.