I Soprano: in arrivo la serie prequel per HBO Max?

I Soprano potrebbe avere una serie prequel: l'ottima accoglienza riservata al film The Many Saints of Newark sembra infatti aver convinto i vertici di HBO a valutare la produzione di nuovi contenuti relativi al cult televisivo.

Il creatore dello show aveva già accennato all'eventualità sottolineando che una possibile storia potrebbe essere ambientata tra gli anni '60 e '70, proprio dopo gli eventi raccontati nel lungometraggio.

Ann Sarnoff, CEO di WarnerMedia, ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Deadline: "Stiamo parlando con David Chase della possibilità di realizzare una nuova serie legata a I Soprano".

Lo sceneggiatore e produttore aveva in precedenza dichiarato su un'eventualità simile: "C'è solo un modo in cui penso sia possibile farlo ed è se io e Terry Winter potessimo scrivere la sceneggiatura insieme. In quel caso si potrebbe fare".

Il film prequel dello show è ambientato negli esplosivi anni '60, nell'epoca delle rivolte di Newark (New Jersey) e degli scontri violenti tra la comunità afroamericana e quella italiana. E in particolare, è tra i gangster dei rispettivi gruppi, che la pericolosa rivalità diventa particolarmente letale.

I molti santi del New Jersey è interpretato da Alessandro Nivola, il vincitore del premio Tony, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Michael Gandolfini, Billy Magnussen, John Magaro, Michela De Rossi, con il vincitore dell'Emmy, Ray Liotta e la candidata all'Oscar Vera Farmiga.

Alan Taylor, che ha vinto un Emmy per la regia de "I Soprano", ha diretto il film da una sceneggiatura del creatore della serie David Chase, e Lawrence Konner, basata sui personaggi creati da Chase. La produzione è di Chase e Konner mentre Michael Disco, Richard Brener, Nicole Lambert e Marcus Viscidi sono i produttori esecutivi.

